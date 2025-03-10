افكار فطار شهر رمضان 2025.. طريقة عمل دجاج بالقشطة والجبن لذيذة وسهلة

طريقة عمل دجاج بالقشطة والجبن.. وصفة الدجاج بالقشطة والجبن من أكثر الوصفات المنتشرة حول العالم، ولها الكثير من طرق التحضير المختلفة وخاصًا في شهر رمضان 2025 المبارك، وتعتبر لحوم الدجاج من الأكلات الصحية التي لا تحتوي على نسب دهون عالية، إذا تم نزع الجلد عنها.

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ويقدم الموجز خلال التقرير التالي، طريقة عمل دجاج بالقشطة والجبن لتقديمها على مائد الإفطار في رمضان 2025.

خطوات طريقة عمل دجاج بالقشطة والجبن

طريقة عمل دجاج بالقشطة والجبن تعتبر تلك الوصفة من أسهل وأبسط الوصفات فهي لا تأخذ الكثير من الوقت، ومكوناتها متوفرة، حيث تأتي طريقة تحضير تلك الوصفة على النحو التالي:

المكونات

أربع قطع من الدجاج منزوع العظم.

حبة من البصل مقطع إلى حلقات.

نصف كوب من الفطر المقطع إلى شرائح.

حبة من الفلفل الأخضر الحلو المقطع إلى حلقات.

حبة من الجزر المبروش.

كوب من الكريمة السائلة.

ربع كوب من الجبن الكريمي.

طريقة عمل دجاج بالقشطة والجبن

نصف كوب من جبن الموزاريلا المبروش.

نصف كوب من جبن الشيدر المبروش.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة صغيرة من برش الليمون.

طريقة عمل دجاج بالقشطة والجبن

وتأتي طريقة عمل دجاج بالقشطة والجبن، خلال شهر رمضان 2025 على النحو التالي:

نقطع قطع الدجاج بعد تنظيفها وغسلها بشكل جيد إلى أصابع طويلة ثم نضعها في وعاء.

نضيف الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون ونرش الليمون ونقلبهم جيداً.

نضع الزبدة في وعاء على النار حتى تذوب، ثم نقوم بأضافة أصابع الدجاج ونقلبها حتى تجف مائها و تتحمر قليلاً.

نرفع قطع الدجاج ونضعها جانباً، ثم نضيف البصل والفطر والفلفل الأخضر الحلو والجزر إلى الزبدة ونقلبهم حتى تذبل الخضروات قليلاً.

نضيف الكريمة السائلة ونقلبهم، ثم نضيف الجبن الكريمى ونتابع التقليب.

طريقة عمل دجاج بالقشطة والجبن

نضيف كمية قليلة من الماء، حوالي ربع كوب، ثم نقلب المكونات حتى تغلي.

نضع قطع الدجاج فوق مزيج الخضراوات في الوعاء ثم نغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة لمدة ربع ساعة، أو حتى تنضج الخضروات والدجاج تماماً وتتكثف الكريمة.

نضيف جبن الشيدر والموزاريلا، ولكن دون أن نقلب ثم نغطي الوعاء، ونتركه على نار منخفضة جداً لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق.

نقدم الدجاج بالكريمة ساخناً، ومن الممكن أن يقدم مع طبق من الأرز البسمتي طويل الحبة أو الخبز.

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