افكار فطار شهر رمضان 2025.. طريقة عمل البشاميل للازانيا بالدجاج بسهولة

تعتبر اللازانيا من أكثر الأكلات المشهورة حاليًا والرمضانية، لذا هناك الكثير من التساؤلات عن طريقة عمل البشاميل للازانيا بالدجاج وذلك بسبب طعمها المميز الذي يحبه الجميع.

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وخلال التالي، يقدم الموجز، وصفة طريقة عمل البشاميل للازانيا بالدجاج بسهولة.

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مقادير البشاميل للازانيا بالدجاج

من أجل طريقة عمل البشاميل للازانيا بالدجاج يجب معرفة المقادير اللازمة لذلك والتي تتمثل في الآتي:

ملعقتان زبدة.

ملعقتان دقيق أبيض.

رشة ملح.

رشة فلفل أبيض.

نصف لتر حليب سائل.

مكعبان مرقة دجاج.

طريقة عمل البشاميل للازانيا بالدجاج

من خلال معرفة المقادير اللازمة من أجل تحضير طريقة عمل البشاميل للازانيا بالدجاج يمكن معرفة طريقة عمل البشاميل للازانيا بالدجاج من خلال التالي:

يتم وضع الزبدة في وعاء على النار مع تحريكها إلى أن تسخن، بعد ذلك يتم إضافة دقيق وتُحرك باستمرار حتى يتغير لونه ويصبح اللون ذهبيًا.

يتم إضافة الحليب السائل الدافئ على الدقيق تدريجيًا من أجل ألا يتكتل وإذا تكتل يمكن خلطه في الخلاط حتى يصبح متجانسًا.

يتم إعادة الخليط على النار ويُقلب باستمرار وبعد ذلك أضف الملح والماجي والفلفل الأبيض من أجل أن يصبح ذو قوامًا كثيفًا.

قم بتركه بعيدًا عن النار مع تحريكه من آن إلى آخر حتى يتم تحضير اللازانيا.

طريقة عمل للازانيا بالدجاج

طريقة عمل اللازانيا

من خلال الوصول إلى معرفة طريقة عمل البشاميل للازانيا بالدجاج نشير إلى أنه يمكن معرفة طريقة عمل اللازانيا من خلال التالي:

يتم وضع قدر من الماء على النار حتى يُغلى بعد ذلك قم بإضافة الملح وزيت الزيتون، وشرائح اللازانيا مع تجنب وضعها فوق بعضها.

قم بإحضار صينية الطهي واطليها طبقة من الزيت أو الزبدة جيدًا.

قم بوضع طبقة من اللازانيا وطبقة صغيرة من البشاميل وطبقة من الحشوة مع فردها جيدًا.

يمكن وضع طبقة من الجبنة الموزاريلا مع كل طبقة.

طريقة عمل البشاميل للازانيا بالدجاج

يتم إعادة الطبقات مرة أخرى فقط بحيث تكون آخر طبقة بشاميل سميك متوسط وتُوضع طبقة جبن على الوجه.

قم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية بعد ذلك يتم تخفيفها للوسط.

قم بعد ذلك بإدخال صينية اللازانيا لمدة عشرين دقيقة إلى أن تُنضج.

بعد ذلك يتم تحمريها حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.

يتم الانتظار إلى أن تبرد قليلًا ثم يتم تقطيعها حسب الرغبة.

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