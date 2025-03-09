أفكار فطار شهر رمضان 2025.. طريقة عمل حواوشي البيض والخضار خطوة بخطوة

حواوشي البيض.. تواجه الكثير من السيدات مشكلة الملل في إعداد نفس الطعام كل يوم في شهر رمضان 2025 المبارك، لذلك فإننا نحتاج إلى التجديد في مائدة الإفطار، حيث أن أفراد الأسرة يملوا كل يوم من تناول نفس الأنواع.

أفكار فطار شهر رمضان 2025

وخلال التالي، يقدم الموجز، من أجمل الأكلات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة، هي طريقة عمل حواوشي البيض والخضار في الإفطار يوم الثامن من شهر رمضان 2025 المبارك، حيث تعد هذه الأكلة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وكذلك مشبعة للغاية، ويمكننا تحضير سلطة خضراء بجانبها

طريقة عمل حواوشي البيض والخضار

يمكننا تحضير وصفة حواوشي البيض والخضار من خلال توفر المقادير الخاصة به، وهي كالآتي:

رغيف عيش بلدي، أو حسب الكمية التي تريدين تحضيرها.

عدد 2 بيضة.

فلفل أسود.

ملح.

فلفل رومي مقطع قطع صغيرة.

جزر مبشور.

فلفل ألوان.

نوع من الجبن المفضل، أي نوع متوفر لديك حسب الرغبة.

زيتون مخلل مخلي.

طريقة عمل حواوشي البيض والخضار

خطوات طريقة عمل حواوشي البيض والخضار

كما تعودنا في جميع الوصفات أنه يجب اتباع عدد من الخطوات التي تكون سبب في نجاح الوصفات، وخطواتنا في وصفة طريقة عمل حواوشي البيض والخضار تتلخص في العديد من النقاط، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

الخطوة الأولى نقوم فيها بخلط البيض مع الفلفل الأسود، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ملح الطعام.

في الخطوة التالية نقوم بإضافة جميع الخضروات وكذلك الجبنة التي اخترتها، والزيتون المخلل النخلي.

بعد ذلك نأتي برغيف عيش بلدى كبير ثم نقوم بصنع فتحة صغيرة من على طرف الرغيف لنتمكن من إدخال الخضار والبيض داخل الرغيف.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط داخل الرغيف بالكمية المناسبة.

بعد ذلك نقوم بتسخين مقلاة على نار متوسطة ثم نضع فيها ملعقة سمنة أو زبدة حتى يدهن بها رغيف الخبز.

بعد أن يتم وضع الخليط في رغيف العيش نقوم بوضعه في المقلاة على نار هادئة، ونغطيه حتى يحصل على لون ذهبي لامع.

بعد الإنتهاء من القلي يتم تقديمه ساخن مع سلطة الزبادي الخضراء.

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