افكار فطار شهر رمضان 2025.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي

العديد من ربات البيوت في شهر رمضان 2025، تبحث عن طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي في المنزل، حيث إن فتة الدجاج من الأكلات العربية الشهيرة المفضلة والرمضانية لدى الكثير من الكبار والصغار، كما أنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية للجسم وتكلفة عملها أقل بكثير من شراؤها جاهزة من المطاعم.

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وخلال والتالي، يقدم الموجز، كيفية عمل فتة الدجاج بالزبادي بأقل تكلفة في المنزل.

ما هي طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي

إن طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي في المنزل تتطلب تجهيز مجموعة من المكونات والقيام بعمل الخطوات اللازمة لتحضير هذه الأكلة الشهية، لذلك سنتعرف على مكونات وطريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي من خلال الآتي:

مكونات عمل فتة الدجاج بالزبادي

وتأتي طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي في المنزل مثل الجاهزة، ويمكن التعرف على مكونات عمل فتة الدجاج بالزبادي من خلال الآتي:

كيلو صدور دجاج مقطعة إلى قطع صغيرة.

2 كوب أرز أبيض.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

4 أكواب خبز لبناني محمص مقطع مكعبات.

2 ونصف كوب مرق دجاج.

4 أكواب زبادي.

نصف كوب طحينة.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود.

ربع كوب صنوبر محمص.

ربع كوب أوراق بقدونس.

طريقة عمل فتة الدجاج

خطوات طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي

هناك مجموعة من الخطوات التي يتم إتباعها للقيام بعمل فتة الدجاج بالزبادي، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

القيام بتذويب السمن على نار هادئة.

إضافة الأرز إلى السمن مع التقليب لمدة دقيقتين.

ثم يتم إضافة المرق والملح والفلفل الأسود مع التقليب ثم يترك حتى يغلي.

يُغطى القدر ويُترك على نار هادئة حتى ينضج.

بعد ذلك يتم تسخين الزيت على نار متوسطة.

تُضاف نصف كمية الثوم مع التشويح لمدة دقيقة.

إضافة الدجاج والملح والفلفل الأسود مع التقليب حتى يأخذ الدجاج اللون الذهبي.

يُغطى القدر ويُترك على نار هادئة حتى ينضج الدجاج.

بعد ذلك يتم وضع الطحينة والزبادي والثوم والليمون والملح والفلفل الأسود في وعاء مع التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات.

ثم يتم وضع الخبز المحمص في صينية بايركس ويضاف عليه القليل من المرق.

بعد ذلك يُضاف الأرز ثم الدجاج ثم خليط الزبادي على الوجه.

يتم التزيين بالصنوبر المحمص وأوراق البقدونس.

ثم يتم التقديم والفتة ساخنة.

طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي

نصائح لعمل فتة دجاج صحية

نقدم لكم مجموعة من النصائح التي يجب إتباعها للقيام بعمل فتة دجاج صحية وخفيفة، وهذه النصائح جاءت كالتالي:

يجب غسل الدجاج جيدًا قبل سلقه.

اختيار صدور الدجاج المنزوعة من الجلد.

استخدام الخبز الأسمر بدلًا من الخبز الأبيض لأنه يحتوي على نسبة أكبر من الألياف الغذائية.

اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم.

القيام بشوي الخبز وتحميص المكسرات بدلًا من القلي من أجل تخفيف نسبة الدهون.

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