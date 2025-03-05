طريقة عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم للمشويات.. اعرفي سر النكهة والمذاق المميز

طريقة عمل الأرز البسمتي.. يُعد الأرز البسمتي من الخيارات المفضلة لكثيرين، بفضل نكهته الفريدة وسهولة تحضيره، مما يجعله وجبة مثالية للعزائم والمناسبات الخاصة. ويتميز الأرز البسمتي عن الأرز الأبيض بطريقة الطهي والمقادير المستخدمة، لا سيما في كمية الماء والتوابل التي تضيف لمسة مميزة لنكهته.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز طريقة عمل الأرز البسمتي على طريقة المطاعم، بوصفات مميزة من الشيف نجلاء الشرشابي، مع خطوات بسيطة تضمن لكِ نتيجة مثالية.

طريقة عمل الأرز البسمتي

الوصفة التقليدية لـ طريقة عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم



المكونات:

2 كوب من الأرز البسمتي الأصفر

4 أكواب من الماء المغلي

1 مكعب زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت ذرة

1 عود قرفة

3 أوراق لورا (ورق غار)

3 حبات حبهان

1 ليمونة مجففة

1 ملعقة كبيرة كركم

1 ملعقة صغيرة زعفران بودرة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 مكعب مرقة دجاج



طريقة عمل الأرز البسمتي



اغسلي الأرز البسمتي جيدًا وانقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة، ثم صفيه جيدًا.

ضعي الزبدة والزيت في وعاء على نار متوسطة، ثم أضيفي ورق اللورا، عود القرفة، الحبهان، والليمون المجفف، وقلبي جيدًا حتى تفوح رائحتها.

أضيفي الأرز البسمتي إلى الخليط وقلّبيه جيدًا حتى يكتسب نكهة التوابل والزبدة.

أضيفي مكعب مرقة الدجاج، الكركم، والزعفران، وواصلي التقليب حتى يختلط الأرز بالنكهات.

اسكبي الماء المغلي (أو الشوربة) فوق الأرز وأضيفي الملح، ثم اتركيه على نار عالية حتى يتشرب الماء.

خففي النار واتركي الأرز ينضج على نار هادئة حتى يصبح طريًا وهشًّا.



طريقة عمل الأرز البسمتي بالمكسرات والجزر



إذا كنتِ ترغبين في تقديم الأرز البسمتي بطريقة أكثر فخامة تناسب العزائم، يمكنكِ إضافة المكسرات والجزر لتعزيز المذاق وإضفاء لمسة غنية على الطبق.

المكونات:

2 كوب من الأرز البسمتي

1 بصلة متوسطة مفرومة

1 كوب جزر مبشور

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة ملح

5 حبات حبهان

1 عود قرفة

1 كوب طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

2 كوب ماء ساخن لكل كوب أرز

½ كوب مكسرات (لوز، زبيب)

طريقة عمل الأرز البسمتي



طريقة عمل الأرز البسمتي والتحضير



اغسلي الأرز البسمتي جيدًا وانقعيه لبضع دقائق، ثم صفيه.

في مقلاة صغيرة، قومي بتحميص اللوز والزبيب مع القليل من الزيت حتى يكتسبا لونًا ذهبيًا، ثم أضيفي قليلًا من الجزر المبشور وقلبي لمدة دقيقة.

في وعاء آخر، سخني قليلًا من الزيت ثم أضيفي البصل والجزر المبشور وقلبي حتى يذبلا.

أضيفي الطماطم، عود القرفة، الحبهان، الكمون، الملح، والكركم، مع التقليب المستمر حتى تمتزج النكهات.

اسكبي الماء الساخن فوق الخليط، ثم أضيفي الأرز البسمتي، واتركيه حتى يبدأ في الغليان.

اخفضي الحرارة واتركي الأرز ينضج حتى يمتص الماء بالكامل.

بعد اكتمال النضج، وزّعي اللوز والزبيب والجزر المبشور على وجه الأرز، وقدميه ساخنًا.



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