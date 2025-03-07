طريقة عمل المايونيز بدون بيض بمكونات وخطوات سهلة

طريقة عمل المايونيز بدون بيض، يعتبر المايونيز من الصلصات المميزة الذي لا غنى عنه بجانب العديد من الأطباق، ويعتبر البيض خطوة أساسية لصنع المايونيز، ولكن البعض لا يفضل مذاقه أو لا سباب صحية.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض، لذا ينشر الموجز في التقرير التالي طريقة عمل المايونيز بدون بيض وبطريقة سهلة وميسرة.

مكونات تحضير المايونيز بدون بيض في المنزل

طريقة عمل المايونيز بدون بيض، - نصف كوب من الحليب (كامل الدسم أو قليل الدسم حسب الرغبة)

- كوب من الزيت النباتي مثل زيت عباد الشمس أو زيت الذرة أو خليط من كلاهما خال توفرهما في منزلك.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض أو عصير الليمون

- ملعقة صغيرة من الخردل (اختياري)

- رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة تحضير المايونيز بدون بيض

في وعاء عميق، ضع الحليب والخل أو عصير الليمون والخردل والملح والفلفل، ثم ثومي باستخدام الخلاط الكهربائي اليدوي، اخفق المكونات جيداً حتى تتجانس.

قومي بإضافة الزيت تدريجيًا أثناء الخفق المستمر، ويكون ذلك على شكل خيط رفيع، مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط كثيفًا ومتماسكًا.

استمر في الخفق لمدة دقيقة أو اثنتين للحصول على قوام كريمي ناعم.

5. ضع المايونيز في وعاء محكم الإغلاق واحفظه في الثلاجة.

كيف تقومي بتعزيز طعم المايونيز؟

يمكن لمحبي المذاق المختلف والمعزز للوجبات عادة إضافة بعض المكونات التي تعزز نكهتها قمثلًا:

- للحصول على نكهة مميزةللمايونيز، يمكنك إضافة فص ثوم مهروس أو بعض الأعشاب المجففة مثل الزعتر أو الريحان.

- يمكن استخدام المايونيز في تحضير مختلف أنواع السلطات والسندويشات والصلصات.

كم مدة الاحتفاظ بالمايونيز المنزلي؟



يمكنك صحفظ المايونيز في المنزل ولكن لمدة بسيطة حيث مدة صلاحية المايونيز المنزلي في الثلاجة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام، والأمر يختلف تمامًا عن المايونيز الذي يباع في الأسواق حيث يتم إضافة مواد حافظة له تجعل مدة بقاءه صالحًا للأكل أطول.

اقرأ أيضًا:

افكار فطار شهر رمضان 2025.. طريقة عمل البط المحشي بالفريك

حلويات رمضان 2025.. طريقة عمل القطايف المقرمشة بالمهلبية مثل المحلات