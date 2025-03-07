طريقة عمل الارز البسمتى الاصفر مثل المطاعم بوصفات متنوعة

طريقة عمل الارز البسمتى الاصفر.. يُعد من الأطباق الرئيسية التي يفضلها الكثيرون، خاصة في الولائم والمناسبات، حيث يتميز بنكهته الشهية وقوامه الخفيف.

ولمعرفة طريقة عمل الارز البسمتى الاصفر، بخطوات تضاهي المطاعم، هناك العديد من الأسرار التي تعتمد على التوابل المستخدمة وطريقة الطهي الصحيحة.

طريقة عمل الارز البسمتى الاصفر

وفي هذا التقرير، يقدم لكِ الموجز أفضل الطرق لتحضيره بخطوات سهلة ومضمونة.

طريقة عمل الارز البسمتى الاصفر

وتأتي الوصفة التقليدية للأرز البسمتي مثل المطاعم والمقادير كالتالي:

طريقة عمل الارز البسمتى الاصفر

2 كوب من الأرز البسمتي الأصفر

4 أكواب من الماء المغلي

1 مكعب زبدة

1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة

1 عود قرفة

3 ورقات لورا (غار)

3 حبات حبهان (هيل)

1 ليمونة مجففة

1 ملعقة كبيرة من الكركم

1 ملعقة صغيرة من الزعفران البودرة

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 مكعب مرقة دجاج

طريقة عمل الارز البسمتى الاصفر

اغسلي الأرز البسمتي جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم صفيه.

في وعاء على النار، ضعي الزبدة والزيت واتركيهما حتى يذوبا.

أضيفي ورق اللورا، عود القرفة، الحبهان، والليمون المجفف، وقلبي المكونات حتى تفوح رائحتها.

أضيفي الأرز إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى يتشرب النكهات.

ضعي مكعب مرقة الدجاج، الكركم، والزعفران، وقلبي المكونات حتى يكتسب الأرز لونًا ذهبيًا جذابًا.

أضيفي الملح ثم صبي الماء المغلي فوق الأرز، وقلبيه برفق.

اتركي الأرز على نار عالية حتى يتشرب الماء، ثم خففي النار واتركيه لينضج تمامًا.

بعد النضج، قلّبي الأرز برفق وقدميه ساخنًا بجانب الأطباق الرئيسية.



الأرز البسمتي بالمكسرات لمذاق فاخر



لإضافة لمسة مميزة إلى الأرز البسمتي الأصفر، يمكن تحضيره مع المكسرات والجزر والزبيب للحصول على نكهة غنية تناسب الولائم الفاخرة.

المقادير



2 كوب من الأرز البسمتي

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا

1 جزرة مبشورة

1 ملعقة صغيرة من الكركم

1 ملعقة صغيرة من الكمون

5 حبات حبهان

1 عود قرفة

1 حبة طماطم مفرومة ناعمًا

2 كوب من الماء المغلي

ملح حسب الرغبة

مكعب مرقة دجاج

½ كوب من اللوز والزبيب للتزيين

طريقة عمل الارز البسمتى الاصفر



طريقة عمل الأرز البسمتي الأصفر



اغسلي الأرز البسمتي جيدًا واتركيه منقوعًا لمدة 15 دقيقة، ثم صفيه.

في مقلاة على النار، حمصي اللوز والزبيب في القليل من الزيت حتى يكتسبا لونًا ذهبيًا، ثم ارفعيهما جانبًا.

في نفس المقلاة، أضيفي القليل من الزيت، ثم شوحي البصل والجزر المبشور حتى يذبلا.

أضيفي الطماطم مع التقليب حتى تذوب وتتشكل صلصة خفيفة.

ضعي عود القرفة، الحبهان، الكمون، الكركم، والملح، وقلبي المكونات جيدًا.

صبي الماء المغلي فوق الخليط، ثم أضيفي الأرز واتركيه على نار عالية حتى يتشرب الماء.

خففي النار واتركي الأرز حتى ينضج تمامًا.

عند التقديم الأرز البسمتي الأصفر، وزعي المكسرات والزبيب المحمص على الوجه، وقدميه ساخنًا مع المشاوي أو الدجاج المحمر.

اقرأ أيضا

افكار فطار شهر رمضان 2025.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي

طريقة عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم للمشويات.. اعرفي سر النكهة والمذاق المميز