افكار فطار شهر رمضان 2025.. طريقة عمل الرقاق بحشو اللحم المفروم

يعد الرقاق المحشو باللحم وجبة من الوجبات الأساسية في شهر رمضان 2025 الكريم، التي لا غنى عنها على السفرة في العزومات، فإن البعض من السيدات يقدمه كوجبة رئيسية وبجانبها المقبلات والبعض الآخر يقدمه كوجبة جانبية للوجبة الرئيسية وفي الحالتين فإنه من الأصناف التي يكون عليها إقبال.

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ويذكر أن الرقاق له عدة طرق يتم تحضيره من خلالها وسيتم توضيح الطريقة التي يفضل الجميع تناولها، فهناك حشوات مختلفة يتم تحضير الرقاق بها ولكن الرقاق الذي يتم إعداده بحشوة اللحم المفرومة هو من أقدم الطرق وأولها، وهذا ما يتناوله الموجز، خلال السطور التالية.

طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم

يمكن القيام بتحضير الرقاق المحشو باللحم المفروم بسهولة وبنتيجة مرضية من الوصفة الآتية

مكونات طريقة عمل الرقاق بحشو اللحم المفروم

لحم مفروم بمعيار نصف كيلو.

زيت زيتون بمعيار ملعقتان حجمهم كبير.

رقائق عجين بمعيار كيلو.

ثوم بعدد ثلاثة فصوص.

بصل بعدد حبة.

ملح بمعيار ملعقة واحدة حجمها صغير.

بهارات شاورما بمعيار ملعقة واحدة حجمها صغير.

فلفل بمعيار ملعقة واحدة حجمها صغير.

الرقاق باللحم المفروم

خطوات طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم

أولًا نقوم بإشعال الفرن على درجة مائة وثمانون وذلك لوضع صينية الرقاق المحشو باللحم في الفرن وهو ساخن فور إعدادها.

وضع زيت الزيتون في مقلاة حجمها كبير على النار ثم ضعي البصل بالإضافة إلى الثوم مع التقليب المستمر حتى يذبل البصل ويتم تحمير الثوم، ثم ضعي اللحم المفروم وقلبيهم حتى يتم استواء اللحم تمامًا.

ثم وضع ورقة من أوراق الزبدة في صينية متوسطة الحجم.

وفوق سطح نظيف رشي القليل من الدقيق وضعي رقائق العجين وقومي بفردها ووضع القليل من الدقيق أيضًا فوقها.

نقوم بقطع رقائق العجين إلى الأحجام الذي ترغبين بها، ضعي كمية صغيرة من اللحم على قطعة واحدة من العجين

ثم نقوم بلفها بأي من الأشكال التي تفضليها.

ثم نكرر الأمر في كمية رقائق العجين التي قد قمتي بتقطيعها حتى الانتهاء.

وبعد ذلك نقوم برص الرقائق على ورق الزبدة في الصينية.

ثم وضع صينية الرقاق في الفرن حتى الاستواء خلال مدة لا تزيد عن 20 دقيقة.

طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم

مدة طريقة عمل الرقاق بحشو اللحم المفروم

حيث يستغرق إعداد الرقاق بحشو اللحم المفروم حوالي 40 دقيقة موزعة كالتالي:

تحضير الحشوة والعجين: 20 دقيقة.

طهي الرقاق في الفرن: 20 دقيقة على درجة حرارة 180 مئوية حتى يتحمر ويصبح مقرمش.

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