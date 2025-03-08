أفكار فطار شهر رمضان 2025.. طريقة عمل الدجاج البروستد بالخطوات

طريقة عمل الدجاج البروستد.. تعد وصفة الدجاج البروستد من أبرز الأطباق التي يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان، حيث تتميز بسهولة التحضير وطعمها المقرمش اللذيذ، مما يجعلها من الأكلات المفضلة على موائد الإفطار.

ويقدم لكم موقع "الموجز" طريقة عمل الدجاج البروستد الشهيرة بأسلوب المطاعم، والتي يمكن إعدادها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة حوالي 6 أفراد.

طريقة عمل الدجاج البروستد في رمضان

لتحضير الدجاج:

1 ½ كوب حليب سائل

1 بيضة

3 ملعقة كبيرة خل أبيض

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة أوريجانو

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

1 دجاجة مقطعة

زيت غزير للقلي



لتحضير التغطية في دجاج البروستد

1 ½ كوب طحين

3 ملعقة كبيرة نشا

10 جرام بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة أوريجانو

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

الدجاج البروستد



خطوات تحضير الدجاج البروستد

1. في بولة كبيرة، يتم إضافة الحليب السائل، البيض، والخل الأبيض مع الزنجبيل، بصل بودرة، ثوم بودرة، كركم، أوريجانو، بابريكا، فلفل أسود، وملح.

2. يتم تقليب المكونات جيدًا باستخدام مضرب يدوي حتى تتجانس تمامًا.

3. باستخدام سكين، يتم عمل ثقوب في قطع الدجاج، ثم يتم وضعها في خليط الحليب مع التوابل.

4. يتم تغطية الوعاء بورق نايلون، وترك الدجاج منقوعًا في الخليط داخل الثلاجة لمدة ساعتين.

5. في بولة أخرى، يتم خلط الطحين، النشا، البيكنج باودر، التوابل (زنجبيل، بصل بودرة، ثوم بودرة، كركم، أوريجانو، بابريكا، فلفل أسود، وملح).

6. بعد مرور ساعتين، يتم إخراج الدجاج من الثلاجة، ثم يتم غمس كل قطعة من الدجاج في خليط الطحين والتأكد من تغليفها جيدًا.

7. يتم وضع الزيت في مقلاة كبيرة على النار حتى يسخن، ثم يتم وضع قطع الدجاج المغموسة في خليط الطحين، وتقليها حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

8. يتم تقديم الدجاج البروستد مع البطاطس المقلية كوجبة لذيذة على مائدة الإفطار.

باتباع هذه الطريقة، يمكن تحضير طبق دجاج بروستد شهي ولذيذ مع قرمشة رائعة، مما يضيف لمسة من التنوع واللذة إلى إفطار شهر رمضان 2025.

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