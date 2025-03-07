طريقة عمل البط المسلوق خطوة بخطوة لمائدة رمضانية فاخرة

طريقة عمل البط المسلوق.. يُعد البط من الأطباق الفاخرة التي تتصدر مائدة الإفطار في أول أيام رمضان، لما يتمتع به من مذاق غني ومميز، وتتنوع طرق تحضيره بين السلق، الحشو، والتحمير، مما يتيح لكل ربة منزل اختيار الطريقة التي تناسب ذوق عائلتها.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز ثلاث طرق لتحضير البط بوصفات مميزة تضمن لكِ نتيجة مثالية تضاهي المطاعم.

طريقة عمل البط المسلوق

1- البط المسلوق بلمسة مميزة



ومن مكونات وطريقة عمل البط المسلوق الآتي:

بطة متوسطة الحجم

سمنة وزيت زيتون

بصل مفروم

طماطم مقطعة

كزبرة خضراء

فلفل حار

بصل أخضر وثوم مفروم

مجموعة توابل (ملح، شطة، كركم، قرفة، قرنفل، فلفل أسود، زنجبيل، كمون، مكعب مرقة، ورق لورا، حبهان، ونعناع)

طريقة عمل البط المسلوق



طريقة عمل البط المسلوق

في قدر عميق، ضعي كمية كافية من الماء على النار، وأضيفي البصل المفروم، الطماطم، السمنة، والزيت، ثم اتركي الخليط حتى يصل إلى درجة الغليان.

ضعي البطة في الماء المغلي، وأضيفي جميع التوابل المذكورة، واتركيها حتى تنضج تمامًا.

بعد النضج، أخرجي البطة من المرق، وادهنيها بقليل من الصلصة، ثم أدخليها الفرن حتى يتحمر سطحها وتكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

قدميها ساخنة بجانب الأرز البسمتي أو الفتة للحصول على وجبة متكاملة.



2- البط المحشي بالأرز والكبد والقوانص

المكونات:

بطة متوسطة الحجم

2 كوب أرز بسمتي

بصل مفروم

فلفل أسود وملح

كبد وقوانص مقطعة

ثوم مهروس

فلفل حار

زبدة وزيت

توابل متنوعة (كمون، كزبرة، حبهان، ورق لورا، زعتر)

جزر وكرفس وكرات للتسوية

عصير طماطم



طريقة عمل البط المسلوق

في مقلاة، قومي بتشويح البصل المفروم في القليل من الزبدة والزيت حتى يذبل.

أضيفي الأرز مع الملح والفلفل الأسود والصلصة، وقلّبي المكونات جيدًا حتى يصبح الأرز نصف مطهو.

أضيفي الثوم، الفلفل الحار، والكبد والقوانص، وقلبي المزيج لمدة دقائق إضافية.

تبّلي البطة من الداخل والخارج بالملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة، الحبهان، ورق اللورا، والزعتر.

احشي البطة بخليط الأرز والكبد والقوانص، ثم اربطيها جيدًا باستخدام خيط الطهي.

في قدر، ضعي ماء مغلي وأضيفي الجزر، الكرفس، الكرات، الحبهان، الزعتر، عصير الطماطم، والملح والفلفل، ثم ضعي البطة واتركيها حتى تنضج تمامًا.

بعد السلق، ادهنيها بقليل من صلصة الطماطم، ثم ضعيها في الفرن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا رائعًا.



3- البط المحمّر بتتبيلة شهية



المكونات:

بطة متوسطة الحجم

ماء مغلي

بصل، كرات، كرفس، جزر

حبهان، ورق لورا، ملح، فلفل أسود

لتحمير البطة:

2 ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة عسل أبيض

طريقة عمل البط المسلوق



طريقة التحضير

تبّلي البطة من الداخل والخارج بالملح، الفلفل الأسود، والبصل المفروم.

في قدر، ضعي الماء المغلي وأضيفي الكرات، الكرفس، الجزر، الحبهان، ورق اللورا، الملح، والفلفل الأسود، ثم ضعي البطة واتركيها حتى تنضج بالكامل.

في وعاء، اخلطي السمن، الزيت، الصلصة، والعسل الأبيض، ثم ادهني البط المسلوق جيدًا بهذا الخليط.

ضعي البطة في فرن ساخن حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبيًا جذابًا.

قدميها ساخنة مع الخضار السوتيه أو الأرز بالمكسرات لوجبة متكاملة.

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