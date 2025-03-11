أفكار فطار يوم 11 رمضان 2025 .. طريقة عمل البيتزا بخطوات سهلة

طريقة عمل البيتزا.. تعد البيتزا واحدة من الأكلات المحبوبة التي تتميز بمذاقها الرائع والمتنوع، وهي خيار مثالي للإفطار خلال شهر رمضان 2025، يمكن تحضير البيتزا بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

مما يجعلها البيتزا من الأطباق الاقتصادية والمحببة لجميع أفراد الأسرة، فيما يلي يقدم لكم موقع "الموجز" طريقة عمل البيتزا بخطوات بسيطة، إضافة إلى بعض الوصفات المتنوعة مثل بيتزا الدجاج.

خطوات طريقة عمل البيتزا

لتحضير طريقة عمل البيتزا في المنزل، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. المكونات الأساسية:

4 كوب ونصف من الدقيق.

1 كوب من اللبن الزبادي.

3/4 كوب من الماء الدافئ.

1/2 كوب من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة سكر.

1 ملعقة ملح.

1 ملعقة صغيرة من الزعتر (اختياري).

2. طريقة التحضير:

اخلطي السكر والملح مع الدقيق جيدًا.

أضيفي باقي المكونات (الزيت، الزبادي، الماء) إلى الخليط، وامزجيهم باستخدام مضرب كهربائي حتى تتجانس المكونات.

ضعي قليل من الزيت في صينية ثم ضعي الخليط بها.

غطي الصينية بكيس نايلون واتركيها في مكان دافئ حتى يختمر العجين ويزيد حجمه.

بعد أن يختمر العجين، قومي بتزيين سطحه بالجبن، الفلفل، والزيتون.

اخبزي البيتزا في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية.

عمل البيتزا



مدة طريقة عمل البيتزا

يحتاج تحضير البيتزا من البداية حتى النضج حوالي 30 إلى 40 دقيقة، تبدأ العملية بخطوات التحضير التي تستغرق حوالي 10 دقائق، تليها فترة تخمير العجينة لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة، ثم يتم خبزها لمدة 20 دقيقة في الفرن.

بيتزا الباربكيو والدجاج

لإضافة لمسة مميزة، يمكن تحضير بيتزا الدجاج بنكهة الباربكيو. إليك الطريقة:

1. المكونات:

جبن مبشور.

بابريكا.

زبد سائل.

ملح وفلفل.

ثوم مهروس.

بصلة مقطعة.

صدر دجاج مقطع ناضج.

3 أكواب طحين.

1 ملعقة صغيرة من الملح والسكر والبيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

حليب سائل.

البيتزا

2. طريقة التحضير:

امزجي الدقيق مع الملح والسكر والبيكنج بودر.

أضيفي الحليب والزيت وابدئي في العجن حتى تصبح العجينة متماسكة.

غطي العجينة بكيس نايلون واتركيها حتى تختمر.

بعد الخميرة، ضعي الزبدة على العجينة، ثم أضيفي الدجاج المسلوق والزبدة السائلة.

زيني الوجه بالجبن المبشور وأدخليها إلى الفرن حتى تنضج.

تعتبر هذه الوصفات من الخيارات السهلة واللذيذة التي يمكن تحضيرها في رمضان لإضفاء جو من التنوع على وجبات الإفطار.

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