افكار فطار اليوم 12 رمضان 2025.. طريقة عمل المندي بالدجاج في الفرن

رمضان 2025.. يُعد مندي الدجاج من أكثر الأطباق شهرة في العالم العربي، حيث يحظى بشعبية واسعة بين المصريين لما يتمتع به من مذاق لذيذ وسهولة في التحضير داخل المنزل. يعتمد هذا الطبق على مكونين أساسيين هما الأرز المعروف بفوائده الغذائية العديدة، والدجاج الذي يُعد مصدرًا غنيًا بالبروتين وفيتامين ب12، مما يجعله خيارًا مثاليًا لوجبة متكاملة ومغذية.

وفيما يلي يقدم لك الموجز طريقة إعداد مندي الدجاج اليوم 12 رمضان 2025 بخطوات مبسطة لضمان الحصول على طبق شهي ومميز لعائلتك:

مقادير مندي الدجاج

دجاجة كاملة مغسولة جيدًا ومنقوعة في محلول من الملح والليمون.

3 أكواب من الأرز البسمتي.

بصلة كبيرة مقطعة.

3 فصوص من الثوم.

ثمرة فلفل حار أو بارد حسب الرغبة.

بهارات صحيحة (عود قرفة، قرنفل، ورق غار).

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

فنجان صغير من الزيت.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكركم.

مندي الدجاج



طريقة تحضير مندي الدجاج في الفرن

1. تحضير الدجاج

يُغسل الدجاج جيدًا ويُصفى، ثم يتم عمل ثقوب صغيرة به لتتشرب التوابل.

يُتبّل بملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، مع إضافة الكركم أو الزعفران، ويُترك جانبًا ليتشبع بالنكهات.

2. تحضير الأرز

في قدر على النار، يُسخن القليل من الزيت ثم يُضاف البصل المفروم ويُقلب حتى يصبح ذهبي اللون.

يُضاف الثوم المفروم والفلفل الأخضر (الحار أو البارد حسب الرغبة)، مع تقليب الخليط جيدًا.

تُضاف البهارات الصحيحة (القرفة، القرنفل، ورق الغار) ويُترك الخليط لدقائق حتى تتصاعد رائحته العطرية.

3. تجهيز الصينية

يُغسل الأرز البسمتي جيدًا ويُنقع لمدة نصف ساعة ثم يُصفى ويوضع في صينية فرن.

يُضاف إليه خليط البصل والبهارات، ثم يُسكب فوقه 6 أكواب من الماء ويُضبط الملح حسب الرغبة.

يُغطى الأرز بورق القصدير، ثم تُصنع ثقوب صغيرة في الورق باستخدام خلة الأسنان.

طريقة تحضير مندي الدجاج في الفرن

4. طهي المندي في الفرن

تُوضع الدجاجة المتبلة فوق ورق القصدير، ثم تُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

تُترك لمدة ساعة كاملة في الرف الأوسط، ثم تُشعل الشواية من الأعلى لمدة 5 دقائق حتى يكتسب الدجاج لونًا ذهبيًا شهيًا.

5. اللمسة الأخيرة

تُخرج الصينية من الفرن، ويُزال ورق القصدير، ثم تُوضع الدجاجة مباشرة فوق الأرز.

لإضافة نكهة المدخن المميزة، توضع قطعة فحم مشتعلة في فنجان صغير به زيت، ثم تُغطى الصينية بالكامل بورق قصدير غير مثقوب، وتُترك لبضع دقائق حتى يتشبع الأرز برائحة الفحم.

يُقدم المندي ساخنًا للاستمتاع بمذاقه الرائع.

بهذه الطريقة، يمكنك تحضير مندي دجاج شهي بمذاق المطاعم الفاخر من مطبخك بكل سهولة.

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