حلويات رمضان 2025.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بطريقة سريعة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.. شهر العزومات والزيارات ولمة العائلة، ىيكثر البحث من الفتيات وربات المنزل على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

وتأتى فى مقدمة الأطعمة التى تحرص كل فتاة على تعلمها البسبوسة بالقشطة حيث أن الحلويات مفيدة للغاية فى شهر رمضان وتعوض نقص نسبة السكر فى الجسم نتيجة لطول ساعات الصيام .

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

ويعرض الموجز طريقة عمل البسبوسة بالقشطة على طريقة الشيف مها الشافعى،

مقادير صنية البسبوسة

2 كوب سميد "دقيق بسبوسة".

- 1 كوب قشطة.

- 1 كوب سكر.

- 1 كوب لبن بودرة.

- ½ كوب زبدة طرية.

- ¼ كوب جوز هند ناعم.

- ½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

مقادير حشو القشطة

- ¼ كوب حليب.

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

- 3 ملاعق كبيرة نشا.

- 1 كوب قشطة.

- فستق مجروش ناعم للزينة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة تحضير البسبوسة

وتأتي طريقة عمل البسبوسة بالقشطة كالتالي:

نخلط الزبدة مع السميد وندعك يدوياً جيداً واونتركها خمس دقائق، مع خلط كل المواد الجافة معاً جيداً ثم قومى بإضافتهم إلى السميد بعد أن يتشرب الزبدة ويصبح ناعم قليلاً ونقلبهم جيداً.

- وبعد كده نجهز الحشو ونحرص على أن يكون دافئاً قبل استخدامه، وعلى النار ضعى اللبن وبمجرد أن يصبح دافئاً ضيفى إليه النشا بعد نذويبها مع الفانيليا فى مقدار محسوب من نفس اللبن، ونقلب باستمرار على نار متوسطة، وبمجرد أن يثقل قوامه ويصبح ثقيل السمك ارفعيه وضيفى له القشطة وقلبيه مرتين بدون نار ومرتين عليها.

ندهن صينية الفرن بملعقة واحدة كبيرة طحينة ثم نفرد فيها نصف كمية البسبوسة ونفرد الحشو بعدها ونحرص على أن يكون بعيداً عن الأطراف، مع توزيع باقى البسبوسة فوق الحشو بكل حرص وخفة، وزعيها فى شكل تكتلات عشوائية متباعدة ومفرومة بحيث تبدئين تنسيقها بأطراف ألاصابع بخفة ويسر ثم نساويها.

- تدخل فرن ساخن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة لمدة نصف ساعة كاملة، وتخرج لتسقى بالشربات الساخن على الفور وبالتدريج، مع مراعاة أن يكون الشربات جاهز بعد مرور الربع ساعة الأولى للبسبوسة فى الفرن.

مكونات الشربات البسبوسة

2 كوب سكر ، و2 كوب ماء ، ونصف ليمونة ، و1 ملعقة صغيرة فانيليا، و 1 ملعقة كبيرة سكر جلوكوز.

طريقة تحضير الشربات البسبوسة

يرفع الماء مع السكر بوعاء على النار العالية وبعد الغليان نضيف عصير الليمون وعسل الجلوكوز والفانيليا، وتخفض النار للمتوسط وتترك حتى تغلى تماماً لمدة تصل إلى7 دقائق، وبعد تمام نضج البسبوسة نقوم بتزين الوجه بالفستق المجروش الناعم.

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