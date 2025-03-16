طريقة تحضير كفته الفراخ خطوة بخطوة في إفطار يوم 16 رمضان 2025

كفته الفراخ.. يصبح تنويع مائدة الإفطار أمرًا ضروريًا لكسر الروتين وإضفاء مزيد من البهجة على العائلة في شهر رمضان المبارك، سواء كنتي تبحثين عن أطباق رئيسية شهية، شوربات دافئة، مقبلات لذيذة أو حلويات تقليدية، فإن هذه القائمة ستساعدكِ على إعداد وجبة إفطار متكاملة ولذيذة تناسب أجواء الشهر الكريم، سنقدم لكِ طريقة تحضير كفتة الفراخ بخطوات سهلة للحصول على طعم شهي لا يُقاوم.

يرصد الموجز في هذه السطور طريقة تحضير كفتة الفراخ في الخطوات التالية بطريقة سهلة.



كفتة الفراخ

طريقة عمل كفتة الفراخ بخطوات سهلة

إذا كنتِ ترغبين في تقديم طبق غني بالبروتين ومحبب للكبار والصغار، فإن كفتة الفراخ هي الخيار المثالي.

إليكِ طريقة تحضير كفتة الفراخ بخطوات سهلة للحصول على كفتة طرية ومقرمشة من الخارج.

المكونات الرئيسية لتحضير كفتة الفراخ:

• 3 صدور دجاج مخلية

• 2 بصلة مفرومة جيدًا ومصفاة من الماء

• ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

• ربع ملعقة صغيرة من القرفة

• ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة

• 3 ملاعق كبيرة من البقسماط

• ربع ملعقة صغيرة من البابريكا

طريقة تحضير كفتة الفراخ:

• في محضر الطعام، قومي بفرم صدور الدجاج مع البصل والتوابل جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

• شكّلي العجينة على هيئة أصابع أو أقراص حسب رغبتك، مع تبليل اليدين بماء البصل لتسهيل التشكيل.

• اغمسي الكفتة في الدقيق، ثم في البيض المخفوق مع الملح والفلفل وملعقة صغيرة من الماء، ثم غلّفيها بالبقسماط للحصول على قوام مقرمش.

• ضعي الكفتة في الفريزر لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك قبل القلي.

• اقليها في زيت ساخن على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.

• قدميها ساخنة مع بطاطس مقلية أو سلطة زبادي للحصول على وجبة لذيذة وخفيفة.

كفتة الفراخ

بهذه الوصفات، يمكنكِ تحضير مائدة إفطار غنية بالنكهات والمكونات المتنوعة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، مع الاستمتاع بكفتة الفراخ الشهية كطبق رئيسي أو جانبي حسب الرغبة.



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