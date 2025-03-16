طريقة تحضير لقمة القاضي بقرمشة لا تُقاوم ومذاق شهي

تُعرف لقمة القاضي بأسماء متعددة مثل "العوامة" و"الزلابيا"، كما تُسمى في اليونان بـ"لاكومادوس". هذه الحلوى الشرقية تُعد من أشهى الحلويات بفضل قوامها المقرمش من الخارج والهش من الداخل، إلى جانب سهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة التي تتوفر في كل منزل. ويرصد الموجز تفاصيل الوصفة.

المقادير اللازمة لتحضير لقمة القاضي

مكونات العجينة

1 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة نشا (كورن فلور)

¼ ملعقة صغيرة سكر

مقادير الخميرة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

¼ ملعقة صغيرة سكر

¾ كوب ماء دافئ

مقادير القطر (الشيرة)

1 كوب سكر

1 كوب ماء

بضع قطرات من عصير الليمون

خطوات تحضير لقمة القاضي

تحضير العجينة:

في وعاء عميق، تُخلط جميع المكونات الجافة معًا، ثم يُضاف الزيت وخليط الخميرة المُجهّز مسبقًا. بعد ذلك، تُعجن المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة لينة بقوام يشبه عجينة الكيك.

التخلص من فقاعات الهواء:

تُحرَّك العجينة كل 15 دقيقة لضمان تفريغ الفقاعات الناتجة عن عملية التخمير، كما يجب تغطية العجينة للحفاظ على طراوتها.

التخمير:

تُترك العجينة لتختمر لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى يتضاعف حجمها.

طريقة قلي لقمة القاضي لضمان القرمشة

القلي على مرحلتين:

تُقلى كرات العوامة في زيت غزير مع التحريك المستمر حتى تكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.

تُرفع الكرات من الزيت وتُوضع في مصفاة للتخلص من الزيت الزائد.

التحمير النهائي:

تُعاد كرات العوامة إلى الزيت الساخن مرة أخرى وتقلى مع التقليب المستمر حتى تكتسب اللون الذهبي المقرمش المطلوب.

تُرفع من الزيت وتُغمس في القطر البارد، مع تحريكها جيدًا لامتصاص الحلاوة، ثم تُصفّى وتُصبح جاهزة للتقديم.

بهذه الطريقة، تحصلين على لقمة القاضي بقرمشة مثالية وطعم شهي، مما يجعلها الخيار الأمثل للتحلية في مختلف المناسبات.

اقرأ أيضًا:

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف.. فوائدها المذهلة وخطوات تحضيرها

الشاي الأخضر.. روشتة سحرية لتفتيح البشرة قبل العيد