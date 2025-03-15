إغلاق 3 شركات سياحة نصبت على مواطنين برحلات عمرة وحج

إغلاق 3 شركات سياحة.. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية حول واقعة إغلاق 3 شركات سياحة.

تفاصيل واقعة إغلاق 3 شركات سياحة

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار قيام 3 شركات بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إغلاق 3 شركات سياحة.. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم ، وعُثر بداخلها على (أكلاشيه - جوازات سفر - تأشيرات لرحلات دينية – دفاتر إستلام نقدية – مجموعة من الإعلانات لبرامج دينية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحية أخرى، وواقعة أخرى، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال يومان عن ضبط 391 مخالفة متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

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