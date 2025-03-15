السيطرة على حريق ضخم بمخزن مقرمشات في القليوبية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخزن مقرمشات بعزبة عويس في منطقة سرياقوس بالخانكة، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، وأسفر الحريق عن خسائر مادية، فيما تمكنت فرق الإطفاء من منع امتداده إلى المناطق المجاورة.

ويكشف الموجز تفاصيل الحريق وتحرك قوات الحماية المدنية

تفاصيل الحريق وتحرك قوات الحماية المدنية

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة حول نشوب حريق داخل مخزن مقرمشات في منطقة سرياقوس، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الأمن إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع انتشارها.

بذلت فرق الإطفاء جهودًا مكثفة حتى تمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل، كما تمت عمليات التبريد في الموقع لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

التحقيقات الأولية وقرار النيابة

بعد السيطرة على الحريق، أجرت الأجهزة الأمنية معاينة ميدانية للموقع، وتحرر محضر رسمي بالواقعة، وقررت النيابة العامة فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحريق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

إجراءات الأمان بعد الحريق

شددت الجهات المعنية على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة داخل المخازن، خاصة تلك التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وكما دعت إلى مراجعة وسائل الأمان في المنشآت الصناعية والتجارية، تجنبًا لوقوع حوادث مشابهة.

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