حادث مروري في بدر.. سائق ميكروباص يتسبب بوفاة 3 أشخاص بسبب السرعة

حادث مروري في بدر.. شهدت منطقة بدر بالقاهرة حادثًا مروريًا مروعًا، حيث تصادمت سيارة ميكروباص مع دراجة نارية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة.

الموجز يستعرض لكم تفاصيل حادث مروري في بدر، إذ تسبب سائق ميكروباص في وفاة 3 أشخاص بسبب السرعة الزائدة

تفاصيل حادث مروري في بدر

حادث مروري في بدر.. وعلى الفور تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة النجدة حول وقوع حادث تصادم على أحد الطرق في منطقة بدرعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ومعاينة موقع الحادث.

أظهرت التحريات الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة أن حادث مروري في بدر وقع نتيجة السرعة الزائدة من سائق الميكروباص، الذي اختلّت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية كانت تسير بالقرب منه في منطقة بدر.

وأسفر حادث مروري في بدر عن 3 وفيات وإصابتين. كما أدى الحادث إلى تحطيم الجزء الأمامي من السيارة الميكروباص وتهشيم الدراجة النارية بالكامل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سائق الميكروباص المتسبب في حادث مروري في بدر وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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