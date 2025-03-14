حادث اختناق غاز.. شهدت مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة شابين نتيجة استنشاق الغاز داخل شقة سكنية.

لموجز يستعرض عبر السطور التالية تفاصيل وفاة شابين نتيجة اختناق غاز داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان.

وفاة شابين نتيجة اختناق غاز داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان

وتوفي شابان إثر تعرضهما لاختناق غاز بسبب تسرب الغاز داخل شقة سكنية بالمجاورة العاشرة بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

تفاصيل حادث اختناق غاز

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا حول حادث اختناق غاز يفيد بوفاة شابين، تتراوح أعمارهما بين 35 و37 عامًا، إثر تعرضهما لاختناق نتيجة تسرب الغاز داخل الشقة التي يقيمان فيها بالمجاورة العاشرة بمدينة العاشر من رمضان.

وانتقلت فرق الأمن إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. كما أخطرت النيابة المباحث الجنائية بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب تسرب الغاز، والتي أدت إلى هذه الحادثة المأساوية.

على الفور، انتقلت فرق الأمن إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وقد أخطرت النيابة المباحث الجنائية بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

التحقيقات الجارية

تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها لتحديد أسباب حادث اختناق غاز، والتي أدت إلى هذه الحادثة المأساوية، وقد تم فتح ملف تحقيق للكشف عن أي تقصير في إجراءات السلامة داخل الشقة السكنية.

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