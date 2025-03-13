هتـ.ـك عرض فتاة بالطالبية في وضح النهار.. التحقيقات تكشف التفاصيل

هتك عرض.. تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات مكثفة بشأن واقعة اتهام شاب بهتك عرض فتاة في وضح النهار بمنطقة الطالبية، وذلك بعد تلقي بلاغ رسمي بالحادثة، وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات الأمنية اللازمة لكشف ملابسات الحادث والتأكد من صحة الادعاءات المقدمة.

كما قررت النيابة فحص تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الواقعة، بهدف جمع الأدلة وتحديد تفاصيل ما حدث.

بلاغ من الضحية وتحرك أمني سريع



بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن الجيزة بلاغًا من فتاة تدعي فيه تعرضها لهتك العرض من قبل أحد الأشخاص في منطقة الطالبية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم ضبط المتهم بعد مطابقة أوصافه مع ما ورد في البلاغ.

هتك عرض

اعترافات المتهم لـ هتك عرض فتاة الطالبية



بعد القبض على الشاب المتهم بـ هتك عرض فتاة الطالبية، خضع للتحقيقات الأولية، حيث أقر بارتكابه الواقعة، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية.

التحريات وكاميرات المراقبة تكشف ملابسات واقعة هتك عرض فتاة الطالبية



تواصل الجهات المختصة في مديرية أمن الجيزة جمع الأدلة والمعلومات من خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وذلك بهدف تحديد تفاصيل الواقعة بدقة. كما تستمع النيابة لأقوال الضحية، والشهود إن وجدوا، للتحقق من صحة الادعاءات واستكمال التحقيقات في القضية.

تشديد الإجراءات الأمنية لمكافحة الجرائم الأخلاقية



تأتي هذه الواقعة ضمن الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم الأخلاقية وحماية المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وتؤكد السلطات ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حوادث مماثلة لضمان سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

عقوبة هتك عرض الفتيات في القانون

يتضمن قانون العقوبات المصري مجموعة من الأحكام التي تنظم الجرائم المتعلقة بـ هتك عرض الفتاة ومواقعة الأنثى، حيث خصص الباب الرابع لهذا النوع من الجرائم، بدءًا من المادة 267، التي تحدد العقوبات المقررة لحالات الاعتداء الجنسي وانتهاك الحرمة الجسدية.

وفقًا للمادة 267، فإن أي شخص يواقع أنثى دون رضاها يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالإعدام، وتشتد العقوبة إلى الإعدام في حال كانت الضحية دون سن الثامنة عشرة، أو إذا كان الجاني من أقاربها أو المسؤولين عن رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو يعمل لديها أو لدى أحد هؤلاء، أو إذا كان هناك أكثر من جاني مشترك في الجريمة.

هتك عرض فتاة

أما فيما يتعلق بحالات هتك عرض الفتيات لمن لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، فقد تناولتها المادة 269، التي تنص على أن من يرتكب هذا الفعل ضد طفل أو طفلة لم يبلغ أي منهما الثامنة عشرة، دون استخدام القوة أو التهديد، يُعاقب بالسجن.

وفي حال كان الضحية دون الثانية عشرة من العمر، أو كان الجاني ممن يشملهم نص الفقرة الثانية من المادة 267، فإن العقوبة تُشدد إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

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