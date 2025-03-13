تفاصيل حريق ضخم داخل مول في فيصل دون إصابات والسيطرة عليه

حريق مول فيصل-نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد المولات التجارية بمنطقة فيصل، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين أو العاملين بالمكان.

ويكشف الموجز فيما يلي تفاصيل نشوب الحريق في مول بمنطقة فيصل

تفاصيل نشوب الحريق في مول بمنطقة فيصل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يُفيد باندلاع حريق داخل مول تجاري في شارع فيصل، ما أثار حالة من الذعر بين المتواجدين في المنطقة، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

جهود الحماية المدنية للسيطرة على حريق مول فيصل

بمجرد وصول قوات الحماية المدنية إلى الموقع، تم فرض كردون أمني حول المول لمنع انتشار النيران وتأمين المواطنين المتواجدين بالقرب من الحادث، وبفضل التدخل السريع لفرق الإطفاء، تمكنت القوات من محاصرة النيران وإخماد الحريق بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية، مع الحد من الأضرار المادية التي لحقت بالمول.

التحقيقات الأولية وأسباب الحريق

بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالحادث واستدعاء شهود العيان والعاملين بالمول للاستماع إلى أقوالهم، وكما يتم حالياً فحص الموقع من قِبل الأدلة الجنائية لتحديد سبب اندلاع الحريق، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو أسباب أخرى.

الإجراءات الوقائية لتجنب تكرار الحوادث

في ضوء الحادث، شددت الأجهزة المعنية على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة داخل المولات والمحال التجارية، مع التأكد من صيانة أنظمة مكافحة الحرائق بشكل دوري، تجنبًا لوقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وكما دعت السلطات أصحاب المحال التجارية إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمتسوقين.

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