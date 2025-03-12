اخر أخبار حادث قطار طنطا.. خروج جرار وأربع عربات دون إصابات

تفاصيل الحادث أعلنت هيئة السكك الحديدية عن خروج جرار وأربع عربات من قطار رقم 910 مكيف، القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، عن القضبان عند دخوله محطة طنطا. وأكدت الهيئة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل.

إجراءات الطوارئ واستئناف الحركة

على الفور، دفعت الهيئة بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث للعمل على إعادة العربات إلى مسارها في أسرع وقت ممكن كما يجري العمل على استعادة تشغيل حركة القطارات بشكل طبيعي في أقرب وقت.

تحقيقات وتوجيهات المسؤولين في هذا السياق، وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بسرعة التعامل مع الحادث.

كما كلف المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، بالتوجه إلى موقع الحادث وتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسبابه، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التشغيل.

التطوير المستمر للسكك الحديدية

تواصل الجهات المعنية جهودها لتطوير منظومة السكك الحديدية من خلال تنفيذ خطط التحديث والتأهيل، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة للركاب، وتقليل معدلات الحوادث وضمان انتظام حركة القطارات.

ردود فعل المواطنين أثار الحادث تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث في الآونة الأخيرة. وطالب العديد من الركاب بتكثيف أعمال الصيانة الدورية للقطارات والبنية التحتية لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

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