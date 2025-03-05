سقوط خمسيني من شرفة المطرية يتسبب في وفاته.. تفاصيل الحادث

توفي خمسيني في منطقة المطرية بالقاهرة في حادث مؤلم إثر سقوطه من شرفة شقته الواقعة في الطابق الرابع، والحادث وقع في وقت متأخر من اليوم، حيث فقد الضحية توازنه أثناء وقوفه على حافة الشرفة وسقط أرضًا.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تفاصيل الحادث والتحريات

وفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن الضحية كان يعاني من مشاكل صحية تتعلق بالعصب، ما جعل فقدانه للتوازن أمرًا محتملًا أثناء تواجده في الشرفة ،كما أكدت الأجهزة الأمنية أن الحادث لم يكن نتيجة لجريمة أو فعل متعمد.

إصابات الضحية والوفاة الفورية

التحقيقات أكدت أن الضحية أصيب بإصابات بالغة في الرأس والعمود الفقري جراء السقوط، مما أدى إلى وفاته على الفور، وعلى الرغم من محاولات الإسعاف لإنقاذه، إلا أن إصاباته كانت شديدة جدًا.

شهادات الجيران والظروف الصحية

أوضح الجيران أن المتوفى كان يعاني من صعوبة في الحركة في الأيام الأخيرة بسبب حالته الصحية، وهو ما قد يكون السبب وراء سقوطه، وكانوا يصفونه شخصًا هادئًا وطيبًا، وكان يحظى باحترام الجميع.

إجراءات النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخذت النيابة العامة على عاتقها التحقيق في الحادث للتأكد من كافة التفاصيل، والحادث دفع العديد من الناس للتساؤل عن معايير السلامة في المباني السكنية، خاصة فيما يتعلق بالشرفات.

إجراءات السلامة والوقاية في المباني السكنية

على الرغم من أن الحادث كان عرضيًا، إلا أنه أثار تساؤلات حول معايير السلامة في المباني السكنية، خاصة فيما يتعلق بالشرفات، فالكثير من المباني القديمة قد تفتقر إلى معايير الأمان الحديثة التي تضمن حماية سكانها، خاصة في حالات كبار السن أو الذين يعانون من مشاكل صحية، ومن الضروري أن تكون الشرفات مزودة بحواجز آمنة تقي من السقوط العرضي، كما ينبغي على أصحاب العقارات أو الهيئات المعنية مراقبة حالة المباني بشكل دوري لضمان سلامة سكانها، كما أن التأكيد على أهمية الإجراءات الوقائية، مثل إجراء فحوصات صحية دورية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية قد يساعد في تجنب الحوادث المأساوية.

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