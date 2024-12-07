مأساة سحر رضيعة المطرية.. كيف خططت والدتها وجدها لقتـ.ـلها بعد العلا.قة المحر.مة؟

مأساة سحر رضيعة المطرية.. لم يكن يعلم أن يومه سيكون ليس كأي يوم مر في حياته، إذ إنه كان يظن طريقه إلى عمله سيكون كأي يوم سابق، ففي الصباح الباكر ينزل من منزله متجهًا إلى عمله، لكنها ستكون مأساة ستظل ترافقه طوال حياته ولن تخرج من مخيلته.

مأساة سحر رضيعة المطرية

مأساة سحر رضيعة المطرية، الموجز يستعرض حكاية من الممكن أن تشيب لها الرؤوس نظرًا لأن الأم والجد هما طرفا الجناية المؤسفة التي كونت في نهاية الطريق مأساة سحر رضيعة المطرية.

في أحد أيام شهر أكتوبر الماضي نزل شاب عشريني من منزله كأي يوم يذهب فيه إلى عمله، لكن هذا اليوم لم يكن كأي يوم مضى أو سيأتي في حياة ذلك الشاب.

الشاب العشريني لفت انتباهه بجانب المنزل الذي يقيم فيه كيس بلاستيكي أسود، بداخله طفلة رضيعة جثة هامدة، فعلى وجه السرعة اتصل بالشرطة لكي تبدأ حكاية مأساة سحر رضيعة المطرية تنكشف.

جثة طفلة رضيعة

قصة مأساوية

حكاية ربما تشيب منها الرؤوس لأن المتهمين هما والدة الرضيعة، وجدها، مأساة سحر رضيعة المطرية ليست جملة فقط، إلا أنها مأساة حقيقية، بدأت منذ أن أصبحت والدتها شابة تخرج إلى العمل لتنفق على أهلها ونفسها.

في تلك الأيام كانت الفتاة يصعب عليها السير في طريق الحلال الذي ينتج عنه بعض الأموال البسيطة، لكن المتهمة لا تعلم أن أموال الحرام الكثيرة ستنتهي بها خلف القضبان.

طريق الحرام ينتج مأساة

مأساة سحر رضيعة المطرية اقتربت من الحدوث حينما دخلت والدتها إلى طريق الحرام، إذ إنها كانت تقيم العلاقة المحرمة مع كل من يدفع، بل إن من يدفع أكثر يكون له الحق في المتعة أكثر.

الزبون تلو الآخر، ورجل بعده رجل حملت المتهمة في ابنتها سحر، لكنها لم تكن تعلم من هو والدها من كثرة الرجال الذين عاشروها في ظل علم والديها بالأمر.

خطة جهنمية

الخطة التي رسمتها المتهمة كانت بالاتفاق مع والدها جد سحر، بأنها لن تجهض الجنين، لكن بعدما تضعه أيًا ما يكن جنسه سواء بنت أو ولد فستمنع عنه الرضاعة، وتتركه شهر كامل حتى يفارق الحياة.

بالفعل نفذت والدة سحر خطتها، فبعدما وضعت الرضيعة في منطقة المطرية وأسمتها سحر، لم تذهب بعد الوضع إلى الوحدة الصحية لتطعيم الرضيعة، بل إنها لم ترضعها حتى ولو لمرة واحدة، لمدة شهر إلى أن فارقت سحر الحياة.

جثة طفلة رضيعة

جدُّ قاسٍ

الجد القاسي القلب لم يترك الخطة تنتهي إلى هذا الحد، بل لف الرضيعة في كيس بلاستيكي وألقاها بجانب منزل الشاب العشريني الذي رأها وأبلغ الشرطة.

بعد الفحص والتحريات وتقرير الطبيب الشرعي، تبين أن الوفاة بسبب نقص التنفس والدم في جسم الرضيعة، ما أدى إلى مصرعها.

تم ضبط المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الجيران، وأحيلا إلى النيابة التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات التي قيدت القضية برقم ١٢٤١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المطرية، والمقيدة برقم 11 لسنة 2024 شرق القاهرة، والتي أجلتها لجلسة يناير المقبل للنطق بالحكم.

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