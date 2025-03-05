القبض على متهمين جدد في قضية فيديو سوزي الأردنية المسيء

ضبط شخص انتحل صفة خليجي في الفيديو في فيديو سوزي الأردنية.. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين جدد في قضية فيديو التيك توكر سوزي الأردنية، من بينهم شخص ادّعى أنه خليجي وشارك في المقطع المسيء لإحدى الشركات الخليجية، ويكشف الموجز تفاصيل القضية.

قرارات النيابة بشأن المتهمين في قضية سوزي الأردنية

أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين الآخرين في القضية، وأسفر ذلك عن ضبط شخصين إضافيين، أحدهما ظهر في الفيديو بجانب سوزي الأردنية منتحلًا صفة خليجي.

إخلاء سبيل سوزي الأردنية

كانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل سوزي الأردنية بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات من خلال الترويج لفرص سفر وتوظيف للفتيات عبر مقطع فيديو.

بلاغ يتهم سوزي الأردنية بالاتجار بالبشر

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، يتهم فيه سوزي الأردنية بمحاولة استقطاب الفتيات للعمل في الخارج تحت مزاعم مغرية، ما اعتبره محاولة للاتجار بالبشر.

تفاصيل الإعلان المثير للجدل

أثار إعلان ترويجي نشرته سوزي الأردنية على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، حيث ظهرت برفقة شاب يرتدي الزي الخليجي ويتحدث بلهجة غير متقنة، معلنين عن فرص عمل للفتيات في السعودية بشروط غير معتادة، مثل عدم الحاجة لمؤهل دراسي أو خبرة، مع توفير إقامة مجانية وسيارات فارهة لنقل الموظفات.

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