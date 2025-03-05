حبس سوزي الأردنية 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

سوزي الأردنية .. كشف المحامي نبيه الجنادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أمر نيابة أمن الدولة العليا بحبس البلوجر سوزي الأردنية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

إخلاء سبيل سوزي الأردنية

أمرت نيابة المطرية بإخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية وذلك بسبب فيديو مسيء لإحدى الشركات العربية.

سوزي الأردنية

وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً بين المتابعين، حيث اعتبرت سوزي صوتاً للمصداقية والشفافية في مجتمعها، بينما اعتبر البعض أن تصريحاتها تجاوزت حدود الخصوصية.

اتهامات سوزي الأردنية

الموجز يتناول واقعة تفاصيل إخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية في اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات، وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة لصناعة المحتوى الرقمي، حيث يبقى محتوى المؤثرين محور اهتمام المتابعين، بينما تُعتبر حرية التعبير مطلباً جوهرياً في العصر الرقمي.

ويعكس إخلاء سبيل سوزي الإقرار بأهمية الحوار المفتوح حول المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية التي يتحملها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.

اتخاذ اجراءات قانونية ضد سوزي الأردنية

وكان الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض، قد أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد البلوجر سوزي الأردنية، بعد نشرها مقطع فيديو مسيئا عبر إحدى الصفحات المنسوبة إلى شركة توظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

وأوضح المحامي في بلاغه أن الفيديو الذي شارك في نشره شخص يدعى م ع، مرتديًا الزي السعودي، تضمن محتوى مخالفًا لضوابط ومبادئ العمل داخل مصر وخارجها، ما دفع الشريك الأجنبي المؤسس للشركة، إلى التحرك قانونيًا لحماية حقوقه وسمعة الشركة.

ومن المتوقع أن تستمر النقاشات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلامات التجارية، ومدى قبول المجتمع للأصوات الجديدة في تناول القضايا العامة، مما يدعو لإعادة التفكير في كيفية التعامل مع الانتقادات وحرية التعبير في الفضاء الرقمي.

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