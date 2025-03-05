تطورات جديدة في قضية سفاح المعمورة.. السر في صاحب معرض سيارات

سفاح المعمورة .. كشفت جهات التحقيق المختصة عن تطورات جديدة في قضية سفاح المعمورة، حيث أخلت النيابة العامة سبيل رجل الأعمال الذي اشتبه فيه سابقا باشتراكه مع المتهم "نصر الدين. ا"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ سفاح المعمورة، في ارتكاب جرائم قتل.

وكان رجل الأعمال والذي يدعى "بسيوني. ح"، ويملك معرضا للسيارات، يواجه عدة اتهامات باعتباره شريك لـ سفاح المعمورة في جرائم قتل ارتكبها، وتم اكتشافها في الأيام الماضية الأخيرة، وبعد تحقيقات كثيرة تمت عدة أيام، تم إخلاء سبيله واستبعاده من التحقيقات.

وأشارت الأجهزة الأمنية أن التحقيقات لا تزال جارية مع المتهم وأطراف أخرى على صلة بالقضية.

مفاجئات سفاح المعمورة

لم تنتهي مفاجآت سفاح المعمورة حتى الآن، فالأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد المتهمين المشتركين في قضايا قتل سفاح المعمورة، والذي يعمل رجل أعمال ويدعى "بسيوني. ح"، وهو يملك معرضا للسيارات بالإسكندرية، حيث أكدت تحريات المباحث اشتراكه في عدة جرائم مع سفاح المعمورة.

اشتباه تورط رجل الأعمال مع سفاح المعمورة

في البداية اشتبهت المباحث في وجود علاقة تربط بين سفاح المعمورة والذي يعد المتهم الأول والرئيسي في القضية، وصاحب معرض السيارات، لتأكد التحريات بأن الأخير هو أول من استقبله عند لجوءه للإسكندرية، وكان مقربًا منه خلال الفترة الماضية.

وأشارت تحريات المباحث العامة، أن رجل الأعمال تم تورطه في عدة قضايا مع سفاح المعمورة، أبرزها النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، بالتعاون مع المتهم الرئيسي.

سفاح المعمورة

سفاح المعمورة يهز الإسكندرية بجرائمه

وهزت جريمة سفاح المعمورة الفترة الماضية، منطقة الإسكندرية بأكملها، حبث بدأ سلسلة جرائمه البشعة بزوجته "منى. ع"، عراقية الجنسية، حيث تزوجها عرفيا ونحرها داخل شقة في منطقة طوسون بالطابق الثالث، ليبدأ بعد ذلفك بالتخطيط لإخفاء جريمته، فوضع جثمانها في تابوت خشبي طوله 2 متر وعرضه 50 سم، الموجز يرصد التفاصيل.

سفاح المعمورة نقل جثة زوجته في صندوق بشقة المعمورة

سفاح المعمورة نقل الصندوق الموضوع فيه جثة زوجته إلى شقة أخرى في المعمورة البلد بالطابق الأرضي، وهناك قام بدفن الجثمان داخل الشقة، محاولا إخفاء جريمته البشعة، لتظهر التحريات فيما بعد أن الشقة محل دفن الجثة هي مستأجرة بحجة استخدامها كمكتب محاماة، لكنه حولها إلى وكر لعلاقاته النسائية، حيث تعر على الضحية وتزوجها عرفيا.

سفاح المعمورة

سفاح المعمورة يتخلص من زوجته

كشفت التحقيقات أن ضحية سفاح المعمورة تخلص من زوجته بعدما اندلعت الخلافات بينهما، فنحرها ووضع جثتها داخل أكياس بلاستيكية ولفها بمادة لاصقة محكمة الإغلاق، ثم تركها لعدة أشهر داخل صندوق بالشقة، ولأنها موكلته لم يشك أحدا قط في اختفائها، فقد كانت تتردد عليه لإنهاء بعض القضايا الخاصة بها، لكنهما تطورا إلى علاقة صداقة حتى تزوجها عرفيًا.

سفاح المعمورة وضحية جديدة

لم يتوقف سفاح المعمورة عند هذا الحد، بل بدأ في استقطاب موكلات أخريات، لتقع إحداهن بعد اندلاع خلاف مالي بينهما في قبضته، ليقرر التخلص منها بنفس الطريقة، فحفر حفرة أخرى في منتصف الغرفة المغلقة بشقة المعمورة، ودفنها بجوار الضحية الأولى، حتى تم اكتشاف الجريمة.

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