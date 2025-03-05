شك بسلوك طليقته فقرر التخلص من أبناؤه.. إسدال الستار على سفاح القليوبية

سفاح القليوبية .. أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، أوراق الأب المتهم بإنهاء حياة أبناؤه الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ سفاح القليوبية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، في منطقة حلابة في دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

جاء الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

"دبحت عيالي عشان أحرق قلب طليقتي"، كلمات قاسية قالها سفاح القليوبية وهو يبرر قتله لأبناؤه، مشيرا إلى أنه ذبح تسنيم وندين وتغريد وجلال أثناء نومهم، بعدما خدرهم، حيث نحرهم وصورهم وأرسل صور الجثث لطليقته انتقاما منها، وذلك بسبب شكه في سلوكها.

سفاح القليوبية وأبناؤه

وتابع سفاح القليوبية قاتل أبناؤه الأربعة، أنه ذبح أطفاله كي ينتقم من طليقته، والتي شك أن لها علاقات غير شرعية، فقرر الانتقام منها بسبب حبها لأطفالها وتعلقها بهم، فقتـ.ـلهم انتقاما منها.

وأشار سفاح القليوبية إلى أنه كا ينفق على ولده بسخاء ولكن المصروفات لم تكن تكفي في بعض الأحيان، فكام يقترض من إخوته، فضلا عن أنه دائم الشجار مع طليقته قبل انفصالهم لشكه في سلوكها بشكل دائم.

وأوضح سفاح القليوبية أنه شك في وجود علاقة غير شرعية بين أحد زملاؤه ويدعى عمر، ليقرر بعدها التخلص من أطفالها كي ينتقم منها، وبعدما أنهى قتلهم، كان يبحث عن صديقه عمر ليقتله بالرصاص، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه قبل أن يكمل خطته.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، جلستها للبدء في محاكمة سفاح قليوب، والذي خدر أبناؤه الأربعة ثم ذبحهم في منطقة حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، الموجز يرصد تفاصيل واقعة سفاح القليوبية الذي قتل أبناؤه الأربعة.

سفاح القليوبية يقتل أبناؤه الأربعة

وكانت محافظة القليوبية، شهدت منذ فترة مذبحة دامية كان بطلها أب، حيث أقدم على التخلص من أبناؤه الأربعة في قرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وتم نقل الجثث الأربع إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ابنة سفاح القليوبية

بلاغ بواقعة سفاح القليوبية

وكان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، مفاده تلقي بلاغ بوجود 4 جثث بإحدى القري بدائرة المركز.

ابنة سفاح القليوبية

انتقال الأجهزة الأمنية لموقع جريمة سفاح القليوبية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ عن سفاح القليوبية، لتكشف التحريات والتي تمت برئاسة المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، ليتضح قيام شخص يدعى "عبدالعظيم. س"، ويبلغ من العمر45 عامًا، ويعمل عاملا بسوق العبور، بالتخلص من أبناؤه الأربعة 3 بنات يبلغن من العمر 9 سنوات و15 سنة و18 سنة، والشاب الأكبر وعمره 21 عامًا.

وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على الأب المتهم وإيداع جثث الأبناء في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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