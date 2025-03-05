كواليس إنهاء تاجر دواجن حياته فوق سطح منزله بكرداسة .. دايما بتنكد عليه

تاجر الدواجن .. الخلافات بينهم كانت تشتد كل يوم عن ذي قبل، لا تتوانى الزوجة عن تعكير صفو زوجها، تحاول قدر الإمكان إفساد سعادته عله، ولطالما حاول أن يرضيها ولكن دون جدوى، تلك عادة النساء وهرموناتهم التي لا تضيع وقتا في الخلافات الزوجية.

الموجز ترصد تفاصيل الواقعة .

النساء من الزهرة

الزوج تاجر الدواجن، ميسور الحال، لا يتأخر يوما عن تلبية طلبات زوجته، يحاول قدر الإمكان على قدر الغلاء المحيط بنا، يصنع المستحيل، بل أكث من المستحيل، ولكن هيهات فالنساء من الزهرة، ولا تعرف سوى اللون الوردي، تريد فقط الانتصار في الخلافات، ليقرر الزوج وقع نهاية حاسمة لتلك الخلافات التي لا تنتهي.

بداية الخلافات بين تاجر الدواجن وزوجته

في ذلك اليوم الذي بدأ بخلاف كعادة الزوجان، وعلى خلفية أيام سابقة، قرر الزوج أنه لا معنى للحياة مع تلك الخلافات، فإن كان الشهر لفضيل لم بمنع زوجته من المشاحنات اليومية، فماذا سيمنعها، فقرر إنهاء تلك الحياة التي يوجد بها سوى النكد.

انتحار تاجر الدواجن

انتحار تاجر الدواجن

صعد الزوج تاجر الدواجن إلى سطح المنزل، وربط عرق طويل من الخشب، وعلق به حبل ضخم، وببساطة أنهى حياته شنقا، أثناء صيامه عل الله يرحمه عوضا عن انعدام رحمة زوجته.

حادث انتحار تاجر الدواجن يروع كرداسة

وكانت منطقة كرداسة قد شهدت حادثا مروعا، حيث أنهى تاجر داجن حياته شنقا أعلى سطح منزله، بعد خلافات طيلة مع زوجته، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

بلاغ بانتحار تاجر الدواجن

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث كرداسة، المقدم محمد سعودي، بورود بلاغ بحالة انتحار بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث كرداسة، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، ليتضح قيام "محمود. ن"، والذي يبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل تاجر دواجن، بشنق نفسه فوق سطح منزله، حيث ربط حبلًا في رقبته أدلاه من عرق خشب أعلى السطح، بعد اندلاع الخلافات مع زوجته.

تم تحرير محضرًا بالواقعة، ونقل جثة التاجر إلى مشرحة المستشفى، وتولت النيابة التحقيقات، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة وسماع شهادة شهود العيان للوقوف على الملابسات الكاملة للواقعة.

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