محكمة جنايات القاهرة..استئناف قضية مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها

حددت محكمة جنايات مستأنف القاهرة جلسة 23 مارس الجاري لنظر أولى جلسات استئناف مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها، وذلك بعد صدور حكم سابق من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالسجن 15 عامًا، ويكشف الموجز فيما يلي تفاصيل الحكم الصادر بحق المتهمة

تفاصيل الحكم الصادر بحق المتهمة

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أصدرت حكمها بالسجن 15 عامًا على المتهمة، وذلك برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، سامح العنتبلي، شريف السعيد، وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

وأوضحت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم أنها استندت إلى ما ثبت لديها من أدلة وتحقيقات، والتي أكدت أن المتهمة تعمل في مجال الطيران ولديها اهتمام بالعلاج بالروحانيات، وقد تزوجت من مهندس مصري وأنجبت منه الطفلة المجني عليها التي لم تتجاوز عامين من عمرها.

تفاصيل الجريمة كما وردت في التحقيقات

كشفت التحقيقات أن المتهمة أقدمت على قتل طفلتها بعد أن أوهمت نفسها بأنها ستصل إلى حالة من الاستنارة الروحية، حيث قامت بإحضار حقيبة قماشية، ثم قصت إحدى حمالاتها لاستخدامها كحبل، وقامت بلفه حول عنق طفلتها أثناء نومها، وظلت تضغط عليه حتى فارقت الحياة.

ووفقًا لما ورد في الحيثيات، فقد تناست المتهمة مشاعر الأمومة وأقدمت على جريمتها بدم بارد، معتقدة أنها بذلك ستنتقل مع طفلتها إلى عالم آخر بعيدًا عن الشرور.

محاولة الانتحار وإفاقة الزوج على صوت أنين الطفلة

بعد ارتكاب الجريمة، حاولت المتهمة الانتحار باستخدام سكين صغير، حيث بدأت بضرب نفسها في رقبتها، مما دفع زوجها، الذي كان في غرفة مجاورة، إلى التدخل فور سماع صوت الأنين، وعندما حاول منعها، توجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينًا آخر كبيرًا وبدأت في طعن نفسها.

تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج حتى تعافت، وبعد التحقيقات أثبت تقرير المجلس القومي للصحة النفسية أنها كانت تتمتع بكامل قواها العقلية أثناء ارتكاب الجريمة، مما يجعلها مسؤولة جنائيًا عن فعلتها.

موقف الجهات القضائية والطبية

أكد التقرير الصادر عن الطب الشرعي أن المتهمة لا تعاني من أي اضطرابات نفسية أو عقلية قد تؤثر على إدراكها وتمييزها للأمور، وهو ما يدحض ادعاء فقدانها للسيطرة على تصرفاتها أثناء الجريمة.

وقد أُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالسجن 15 عامًا، قبل أن تتقدم المتهمة بطعن لاستئناف الحكم، والذي سيتم النظر فيه يوم 23 مارس المقبل.

انتظار قرار محكمة الاستئناف

من المنتظر أن تشهد جلسة الاستئناف القادمة تطورات مهمة في القضية، حيث ستنظر المحكمة في الدفوع التي سيقدمها فريق الدفاع عن المتهمة، والتي قد تشمل محاولات لإعادة تقييم حالتها النفسية أو تقديم أدلة جديدة قد تؤثر على سير المحاكمة.

وتحظى القضية باهتمام واسع، نظرًا لكونها تتعلق بجريمة أسرية صادمة، حيث تبقى التساؤلات مطروحة حول الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب المتهمة لجريمتها، وما إذا كان حكم الاستئناف سيؤيد العقوبة الصادرة أم سيخففها.

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