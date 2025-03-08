محكمة جنايات شبرا الخيمة تحكم بالمؤبد على متهمين بترويج المخدرات وحيازة أسلحة

حكم مؤبد لتجار المخدرات-قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد على متهمين اثنين في قضية ترويج المخدرات وحيازة الأسلحة، حيث تم الحكم على عاطل بتهمة ترويج الحشيش وحيازة سلاح أبيض، وعلى تاجر موتوسيكلات بتهمة الاتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري وذخائر، بالإضافة إلى استخدامه القوة والعنف ضد أحد مأموري الضبط القضائي.

ويكشف الموجز تفاصيل القضية في السطور التالية

حكم مؤبد لتجار المخدرات.. تفاصيل القضية في السطور التالية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

بدأت أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة في القليوبية المتهم الأول، "هشام.ي.ع.م" (26 سنة) - عاطل، إلى المحكمة بتهمة حيازة جوهر مخدر (حشيش) بقصد الاتجار وحيازة سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) دون مسوغ قانوني، وكان ذلك في 14 نوفمبر 2024، في دائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

حكم مؤبد لتجار المخدرات.. تاجر موتوسيكلات بتهمة الاتجار في الهيروين

كما أحالت النيابة العامة المتهم الثاني، "طه.ي.ع.ا" (30 سنة) - تاجر موتوسيكلات، إلى المحكمة بتهمة حيازة جوهر مخدر (الهيروين) بقصد الاتجار، وذلك في القضية رقم 21990 لسنة 2024. وكان ذلك في 1 سبتمبر 2024، في دائرة مركز القناطر الخيرية.

حكم مؤبد لتجار المخدرات.. حيازة سلاح ناري وذخائر

تم توجيه اتهام آخر إلى المتهم الثاني، وهو حيازة سلاح ناري (فرد خرطوش غير مششخن) وذخائر (طلقات) غير مرخص له بحيازتها، وكان ذلك خلال الفترة ذاتها، مما يعد خرقًا للقانون الخاص بحيازة الأسلحة النارية.

استخدام القوة ضد رجال الضبط القضائي

أما المتهم الثاني، "طه.ي.ع.ا"، فقد تم توجيه تهمة أخرى له تتمثل في استخدام القوة والعنف ضد النقيب عمرو بدر وأفراد القوة المرافقة له، حيث قام المتهم بإشهار السلاح الناري في وجههم لمنعهم من أداء مهامهم الوظيفية المتمثلة في ضبطه.

الحكم النهائي

بعد النظر في جميع الأدلة والشهادات، أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المؤبد على المتهمين بتهمة ترويج المخدرات وحيازة الأسلحة

يعد هذا الحكم خطوة هامة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات وحيازة الأسلحة، ويُرسل رسالة قوية لكل من يسعى لتهديد أمن المجتمع واستقراره.

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