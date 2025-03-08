تأجيل محاكمة 13 متهمًا بقضية خلية داعش كرداسة الثانية إلى 29 أبريل

تأجيل محاكمة خلية داعش-قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 13 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية داعش كرداسة الثانية والمقيدة برقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، إلى جلسة 29 أبريل المقبل.

ويكشف الموجز تفاصيل القضية وأمر الإحالة

تفاصيل القضية وأمر الإحالة

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول قام بتأسيس جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، بالإضافة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، وكما تضمنت الاتهامات الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني إلى الثالث عشر انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأهدافها، كما تلقى المتهمون من الأول إلى السادس تدريبات متخصصة لتحقيق أهداف التنظيم الإرهابي.

التمويل والتسليح ودعم الإرهاب

اتهمت النيابة المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث قاموا بجمع الأموال وتوفير الدعم المالي واللوجستي للجماعة الإرهابية، وكما وفر المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضاء التنظيم، بينما قام المتهمون من الثاني إلى الخامس بتوفير المتفجرات والمعدات اللازمة لتصنيعها.

تدريبات عسكرية وصناعة المتفجرات

أوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى السادس تلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة التقليدية، بالإضافة إلى تعلم تصنيع المواد المتفجرة وكيفية استخدامها لاستهداف الأشخاص والمنشآت، وكما ثبت أنهم روجوا لأفكار تنظيم داعش بشكل مباشر وغير مباشر، وسعوا إلى استقطاب أفراد جدد للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

تصنيع وحيازة متفجرات دون ترخيص

تضمنت الاتهامات أيضًا قيام المتهمين من الثاني إلى الخامس بصناعة وحيازة مواد متفجرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومن بين هذه المواد:

ثلاثي تيتروتولوين

حمض البكريك

مفرقعات الكلورات

نترات البوتاسيوم



بالإضافة إلى ذلك، قاموا بحيازة واستخدام أدوات مخصصة لصناعة المتفجرات وتفجيرها في أعمال تمس بالأمن العام والوحدة الوطنية.

التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية

وفقًا لتحقيقات النيابة، قام المتهمون الثاني والثالث والخامس برصد مواقع مستهدفة في القاهرة والجيزة، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في هذه المناطق.

موعد الجلسة المقبلة

من المقرر أن تستكمل المحكمة جلسات المحاكمة يوم 29 أبريل المقبل، حيث سيتم النظر في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين وسماع مرافعات الدفاع والنيابة حول القضية.

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