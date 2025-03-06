محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام بحق قاتـ ـل الطفل سيف في المنصورة

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام، اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025، بحق المتهم بقـ ـتل الطفل سيف في المنصورة، بعد إدانته بجريمة قـ ـتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، مقترنة بجريمة السرقة، جاء ذلك عقب رفض المحكمة للطعن المقدم من المتهم، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، ويكشف الموجز، خلال التالي كافة التفاصيل عن الجريمة.

تؤيد حكم الإعدام بحق قاتـ ـل الطفل سيف

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت بإعدام المتهم شنقًا، بعد ثبوت ارتكابه لجريمة قـ ـتل الطفل سيف في مدينة السنبلاوين بهدف سرقة "توك توك"، حيث استدرج المجني عليه إلى مكان مظلم مدعيًا أنه مندوب مبيعات، ثم انهال عليه طعنًا بسكـ ـين حتى أرداه قتـ ـيلًا، قبل أن يلقي بجثـ ـته على الطريق، مستغلًا صغر سنه.

تفاصيل جريمة قاتـ ـل الطفل سيف

وأحالت النيابة العامة المتهم "محمد ا. م." إلى المحاكمة بعد ثبوت تعمده قـ ـتل المجني عليه، الطفل هاني إبراهيم سالم سلمى سليمان، المعروف بـ الطفل سيف، حيث أعد العدة وبيت النية لتنفيذ جريمته، وما إن ظفر به، باغته بطعنات قاتـ ـلة باستخدام سلاح أبيض "سكـ ـين"، ما أدى إلى وفاته، وفق ما أكد تقرير الطب الشرعي.

شهادة والد الضحية

وفي شهادته، أوضح إبراهيم سالم، والد الطفل سيف المجني عليه، أن نجله اعتاد العمل على دراجة نارية "توك توك" تابعة لوالدته لكسب رزقه، وفي يوم الواقعة، أخبره عبر الهاتف أنه برفقة شخص ما في طريقه لإيصاله، لكنه لم يعد، وبمرور الوقت، انتابته الشكوك حتى تبين مقـ ـتله، مؤكدًا أن الهدف من الجريمة كان الاستيلاء على الدراجة النارية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة كما ورد في أقوال الشهود، كما نفذ المعاينة التصويرية لكيفية ارتكابه للواقعة.

تؤيد حكم الإعدام بحق قاتـ ـل الطفل سيف

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق نجار "إبراهيم. ع. ي"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، كي يبدي رأي الشرع في إعدامه على خلفية اتهامه بـ قتل الطفلة هدى خنقا بعدما هتك عرضها وتعدى عليها، وحيازة مواد مخدرة، بدائرة مركز قليوب بمحافظة الـقليوبية وللمزيد أضغط هنــــــــــــــا

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