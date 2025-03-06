تفريغ هاتف سوزي الأردنية بعد حبسها 15 يومًا.. تفاصيل مثيرة

أمرت جهات التحقيق المختصة بتفريغ محتويات الهاتف الخاص بالبلوجر سوزي الأردنية، التي صدر بحقها قرار بالحبس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، لمواجهتها تهمًا تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهـ ـابية ونشر أخبار كاذبة.

تفريغ هاتف سوزي

وخلال التالي، يقدم الموجز، تفاصيل التحقيقات التي تم إجرائها مع البلوجر سوزي الأردنية وذلك بخصوص اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهـ ـابية ونشر أخبار كاذبة

التحقيق مع سوزي

ووفقًا للمادة 35 من قانون مكافحة الإرهـ ـاب، فإن أي شخص يتعمد نشر أو إذاعة أو ترويج أخبار أو بيانات غير صحيحة عن أعمال إرهـ ـابية داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بطريقة تتعارض مع البيانات الرسمية، يُعاقب بغرامة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه.

حبس سوزي الأردنية

وتعتبر هذه القضية الثالثة التي تواجه فيها سوزي الأردنية اتهامات جنائية، حيث سبق اتهامها في قضيتي سب والدها على الهواء مباشرة في أحد البرامج التلفزيونية وعلى السوشيال ميديا، بالإضافة إلى استغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق مكاسب مالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فضلًا عن الإساءة إلى إحدى الشركات.

سوزي الأردنية

تهم نشر الأكاذيب

وسبق أن قررت النيابة العامة بالمطرية إخلاء سبيل سوزي الأردنية بعد تحقيقات استمرت ثلاثة أيام، وذلك على خلفية بلاغ مقدم ضدها من إحدى الشركات يتهمها بالإساءة إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم إخلاء سبيلها ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.

التحقيق مع سوزي

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة مستأنف الطفل بالعباسية حكمًا بإلغاء عقوبة حبس سوزي الأردنية لمدة عامين، مع الإبقاء على تغريمها 300 ألف جنيه، وذلك في قضية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصي، إلى جانب استغلال شقيقتها من ذوي الهمم في مقاطع فيديو بهدف تحقيق أرباح مادية.

سوزي الأردنية

وفي سباق منفصل، أصدرت محكمة الاستئناف بالقاهرة الاقتصادية امس، الثلاثاء 4 مارس 2025، حكمًا بتأييد قرار محكمة أول درجة بحبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة عام، إثر اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء تحرض على الفسق والفجور، وقد قرر محامي البلوجر الطعن على هذا الحكم، بينما غابت المتهمة عن حضور الجلسة، وأكد والدها أنه سيستأنف الحكم في الأيام المقبلة ولمعرفة تفاصيل أكثر من هنــــــــــــــــــا

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