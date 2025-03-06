محاكمة رجل أعمال شهير بتهمة النصب على مجدي قفشة بـ13 مليون جنيه

مجدي قفشة.. تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، السبت المقبل الموافق 8 مارس 2025، قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي، محمد مجدي قفشة، في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

غياب مجدي قفشة

وقد بدأت المحكمة إجراءات محاكمة المتهم، حيث تم إيداعه قفص الاتهام تحت حراسة مشددة، استعدادًا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، فيما تغيب اللاعب مجدي قفشة عن حضور الجلسة، التي جاءت بناءً على قرار نيابة التجمع بإحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة العاجلة بتهمة النصب.

النصب على مجدي قفشة

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول، قد استمعت إلى أقوال مجدي قفشة ، الذي أكد أنه سلّم رجل الأعمال المبلغ المالي نظير استيراد سيارة من الخارج، إلا أن الأخير ماطل في تنفيذ الاتفاق على مدار عدة أشهر.

اتهامات رجل الأعمال

وأسندت النيابة للمتهم تهمتي النصب والاستيلاء على الأموال، في حين أنكر المتهم الواقعة أمام جهات التحقيق، ليتم احتجازه لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات.

اللاعب مجدي قفشة

كواليس عملية النصب

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن المتهم، وهو رجل أعمال معروف وطليق إعلامية شهيرة، طلب من اللاعب مجدي قفشة، تحرير شيكات بقيمة 13 مليون جنيه مقابل استيراد سيارة من الخارج، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق ولم يسلم السيارة المتفق عليها.

وعلى إثر ذلك، تقدم مجدي قفشة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة التجمع الأول، يتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في المبلغ المذكور.

اللاعب مجدي قفشة

وفي سياق منفصل، يواجه اللاعب صالح جمعة دعوى قضائية جديدة أمام محكمة الأسرة، حيث تطالبه طليقته بسداد مبلغ 507 آلاف جنيه كمتجمد لنفقة العدة والمتعة الزوجية، وسبق أن أصدرت محكمة الأسرة حكمًا بحبس صالح جمعة لمدة شهر في يناير 2025 بسبب امتناعه عن دفع مبلغ 420 ألف جنيه كنفقة زوجية، وهو ما يزيد تعقيد وضعه القضائي.. وللمزيد من التفاصيل ومعرفة السبب أدخل على الموجز من هنــــــــــا.

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