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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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حوادث ومحاكم

ما مصير دعوى عفاف شعيب بعد طلب دفاع محمد سامي بوقف السير؟.. تفاصيل

محمد سامي وعفاف شعيب
محمد سامي وعفاف شعيب

محمد سامي.. طالب محامي الدفاع الخاص بالمخرج محمد سامي، بإيقاف سير الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب لحين الفصل في قضية الجنح المقامة في أكتوبر والتي قضت المحكمة بتغريمه في وقت سابق.

وكانت جلسة محكمة القاهرة الاقتصادية، بدأت جلستها منذ قليل للنظر في الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي وتتهمه فيها بالسب والتشهير بها.

حكم قضائي لصالح محمد سامي ضد عفاف شعيب

ويرصد الموجز تفاصيل الدعوى إذا قضت محكمة أكتوبر المختصة، في وقت سابق خلال جلسات محاكمة المخرج محمد سامي، بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب، بتغريمه 5000 ألاف جنيه كتعويض للدعوى المقامة ضده منها.

وكانت محكمة الجنح المختصة، عقدت جلستها للحكم على المخرج محمد سامي، على خلفية اتهامه بالسب والقذف للفنانة عفاف شعيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.

محاكمة محمد سامي بتهمة سب عفاف شعيب

وكانت النيابة العامة بالسادس من أكتوبر، حددت جلسة فبراي، كي يتم محاكمة المخرج محمد سامي، لتعد تلك أولى المحاكمات، على خلفية اتهام الفنانة عفاف شعيب له بتهمة السب والقذف.

محمد سامي

وحجرت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق دعوى التعويض التي تقدمت بها الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، متهمة إياه بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدمت الفنانة عفاف شعيب منذ 3 أشهر، ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه المخرج محمد سامي بالسب والقذف.

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محمد سامي يرفض اتهامات عفاف شعيب في مسلسل آدم

وكان المخرج محمد سامي علق على اتهامات الفنانة عفاف شعيب له خلال تصوير مسلسل "آدم"، والذي قام ببطولته الفنان تامر حسني، حيث أشارت إلى إجباره لها على الصعود إلى سيارة الشرطة، رغم شعورها بآلام في ظهرها.

ونفى المخرج محمد سامي في أحد البرامج الإعلامية، ما صرحت به الفنانة عفاف شعيب، قائلا: "قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترمها سنها، لكن كل كلامها ملوش أساس من الصحة".

عفاف شعيب ومحمد سامي

وتابع المخرج محمد سامي، أن القصة التي اختلقتها الفنانة عفاف شعيب، ليس لها أساس من الصحة، متابعا: " الحقيقية هي إننا كنا بنصور مسلسل آدم، وفي نفس الوقت كان بيتم تصوير مسلسل تاني جنبنا بعنوان دوران شبرا، وعفاف استأذنتني وقالت إن أخوها مريض ومحتاجة للسفر عشان علاجه، فوافقت، وفي الوقت ده اتصل بيا صديقي يدعى ”جوزيف"، وقالي إنه بيصور مشهداً لعفاف شعيب، وعرفت أنها في الاستوديو اللي جنبي، ومحصلش أي حاجة بتتعلق بالآم ضهرها".

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