قاتـ.ـل الطفلة هدى أمام مفتى الجمهورية لبيان رأي الشرع في إعـ.ـدامه

الطفلة هدى .. قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق نجار "إبراهيم. ع. ي"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، كي يبدي رأي الشرع في إعدامه على خلفية اتهامه بـ قتل الطفلة هدى خنقا بعدما هتك عرضها وتعدى عليها، وحيازة مواد مخدرة، بدائرة مركز قليوب بمحافظة الـقليوبية.

وحددت محكمة جنايات شبرا الخيمة جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل للنطق بالحكم، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

الموجز ترصد تفاصيل المحاكمة، إذا عقدت اليوم محكمة الجنايات المختصة، جلستها للنظر في أولى جلسات محاكمة عامل وتاجر خردة، على خلفية اتهامها بقتل طفلة الأول بعد التعدي عليها جنسيًا من قبل الثاني داخل منزل في قرية حلابة، بعد جلسة كيف.

والد الطفلة هدى يتعاطى مخدر الآيس أمام ابنتيه

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفلة هدى مدمن للمخدرات، ودائما ما يتعاطى مخدر الآيس في منزله برفقة صديقه المتهم الثاني، والذي يدعى إبراهيم، ليأتي يوم الجريمة، وقد تناول الصديقان جرعة كبيرة من المخدر أمام طفلتي الأول "دنيا وهدى"، وككل يوم انصرف إبراهيم قبل منتصف الليل، لكنه عاد مجددًا إلى منزل صديقه، متحججا بنسيانه لشيء ما بالمنزل.

الطفلة هدى

المتهم يعود لمنزل الطفلة هدى بحجة واهية

وتابعت التحقيقات أن المتهم إبراهيم دخل لمنزل صديقه ووالد الطفلة هدى، ثم وضع له مخدر في كوب العصير الخاص به، وحينما تأكد من نوم صديقه، بدأ في تنفيذ مخططه الشيطاني، حيث أخذ الطفلة هدى أثناء نومها بجوار شقيقتها دنيا، ثم كمم فمها ووثق يدها وقدميها بالحبل، لينزع بعد ذلك عنها ملابسها واعتدى عليها جنسيًا داخل غرفة "الخردة" الخاصة بوالد الطفلة هدى، وحينما خاف من افتضاح أمره، قرر خنق الطفلة وإلقاء جثمانها في الغرفة ووضع عليها ملابس والدتها القديمة.

الطفلة هدى

بلاغ بمقتل الطفلة هدى

وكان اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قليوب، قد تلقيا إخطارا مفاده ورود بلاغ بـ مقتل الطفلة هدى خنقا داخل إحدى المباني على أطراف قرية حلابة بدائرة المركز.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل مقتل الطفلة هدى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة، وفريق لمباحث، وفريق من المعمل الجنائي، لتكف التحريات مقتل الطفلة هدى، والتي تبلغ من العمر 8 سنوات، خنقا على يد صديق والدها ويدعى "إبراهيم. ع".

وتم استئذان النيابة العامة، وتقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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