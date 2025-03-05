خلافات زوجية.. زوج يقاضي زوجته لإثبات نشوزها بعد 12 عامًا من الزواج

خلافات زوجية تصل إلى المحكمة..تقدم رجل يُدعى محمود بدعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها بإثبات نشوز زوجته، بعدما تركت منزل الزوجية بصحبة طفليهما دون مبرر، وفقًا لدعواه، ويرصد الموجز تفاصيل الدعوة

تصاعد خلافات زوجية بسبب النفقات

أوضح محمود أن خلافات زوجية بدأت عندما طلبت زوجته زيادة النفقات الشهرية إلى 20 ألف جنيه، وهو مبلغ لم يستطع توفيره، مما دفعها إلى رفع دعوى ضده وإقامة عدة قضايا، تضمنت اتهامات بالتبديد والاعتداء عليها زورًا.

اتهامات متبادلة وسجال قانوني وخلافات زوجية

اتهم الزوج زوجته بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها الخاصة ثم الادعاء كذبًا بأنه بددها، مستعينة بشهود زور، كما رفضت تنفيذ حكم الطاعة الصادر لصالحه، ما دفعه إلى المطالبة بإثبات نشوزها وإيقاف أي مطالبات مالية غير مستحقة.

خلافات زوجية وتعرضه للعنف وسعيه لإنهاء النزاع

أكد محمود أنه تعرض للعنف الجسدي بعد خلافات زوجية مع زوجته وشقيقها، وقدم تقارير طبية تثبت الإصابات التي لحقت به، ورغم محاولاته لحل الخلاف وديًا حفاظًا على أسرته وأطفاله، أصرت الزوجة على الاستمرار في القضايا، ما أدى إلى استنزافه ماليًا وحرمانه من رؤية أطفاله.

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