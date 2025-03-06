متى يتم الافراج عن سعد الصغير بعد حبسه بتهمة حيازة مخدرات .. اعرف المواعيد

سعد الصغير .. ينتظر المطرب الشعبي سعد الصغير، انتهاء فترة عقوبته والتي قررتها محكمة جنايات القاهرة على خلفية اتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، والتي من المقرر لها أن تكون يوم الأحد الموافق 9 مارس الجاري.

قبول استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت بقبول استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير، على خلفية الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات بتهمة حيازة مواد عقاري الحشيش والترامادول، داخل مطار القاهرة، وقضت المحكمة بتخفيف الحكم الصادر ضده بالسجن 6 شهور مع الشغل والنفاذ.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، عقدت أولى جلساتها للنظر في الاستئناف المقدم من دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير، على خلفية الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات بعد ثبوت اتهامه بـ حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة، خلال إنهاء إجراءات وصوله، في الرحلة القادمة من إحدى الدول عقب إحيائه حفلين غنائيين.

محامي سعد الصغير يتقدم بالاستئناف

وتقدم طارق جميل سعيد دفاع المطرب سعد الصغير،بدعوى للاستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، والذي صدر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج.

سعد الصغير

تفاصيل حيازة سعد الصغير للحشيش والترامادول

ويرصد موقع “ الموجز ”، تفاصيل الجلسة التي عقدت اليوم، والتي كشفت عن العديد من الملابسات القانونية والطبية، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، حكمًا على المطرب الشعبي سعد الصغير بالسجن المشدّد لمدة ثلاثة سنوات، بسبب اتهامه في قضية حيازة المواد المخدرة.

محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير

وخلال جلسة محاكمة المطرب سعد الصغير، ظهر داخل قفص الاتهام وفي يده سبحة، وكان يسبح ويدعو الله للخروج من تلك الأزمة، وقد بدا عليه التوتر والقلق، وكان نجله محمود قد حضر معه، بجانب عدد من أفراد عائلته، الذين حرصوا على التواجد معه في تلك اللحظة وكذلك الراقصة برلتني عامر.

سعد الصغير



تقرير الطب الشرعي الخاص بقضية سعد الصغير

وخلال جلسة محاكمة المطرب سعد الصغير، عرض القاضي تقريرًا طبيًا من مصلحة الطب الشرعي، الذي تبين فيه إصابة سعد الصغير بتمزق في الرباط الصليبي، وهذا يحتم عليه تناول عقار الترامادول، كما استفسر دفاع سعد الصغير، المحامي طارق جميل سعيد، عن براءة موكله من تهمة تعاطي المخدرات بعد وصول التقرير الطبي، لكن القاضي أكد لهم أن هناك تهمة أخرى ضد المطرب، وهي حيازته للمواد المخدرة، فأجاب المحامي بأن الدفاع قد قدم للمحكمة فيديوهات تؤكد براءة موكله من تهمة الحيازة، لافتًا أن المواد المضبوطة كانت هدية.

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