الحكم على المطرب سعد الصغير بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 30 ألف جنيهاً

تطور جديد يتعلق بالقضية المثارة حول المطرب الشعبي سعد الصغير، حيث أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكمًا بالسجن المشدّد لمدة ثلاث سنوات على سعر الصغير، إثر اتهامه بحيازة المواد المخدرة.

تفاصيل قضية سعد الصغير

ويرصد موقع “ الموجز ”، تفاصيل الجلسة التي عقدت اليوم، والتي كشفت عن العديد من الملابسات القانونية والطبية، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، حكمًا على المطرب الشعبي سعد الصغير بالسجن المشدّد لمدة ثلاثة سنوات، بسبب اتهامه في قضية حيازة المواد المخدرة.

سعد الصغير

محاكمة المطرب سعد الصغير بتهمة خيازة مخدرات

وخلال جلسة محاكمة المطرب سعد الصغير، ظهر داخل قفص الاتهام وفي يده سبحة، وكان يسبح ويدعو الله للخروج من تلك الأزمة، وقد بدا عليه التوتر والقلق، وكان نجله محمود قد حضر معه، بجانب عدد من أفراد عائلته، الذين حرصوا على التواجد معه في تلك اللحظة وكذلك الراقصة برلتني عامر.

تقرير الطب الشرعي الخاص بقضية سعد الصغير

وخلال جلسة محاكمة المطرب سعد الصغير، عرض القاضي تقريرًا طبيًا من مصلحة الطب الشرعي، الذي تبين فيه إصابة سعد الصغير بتمزق في الرباط الصليبي، وهذا يحتم عليه تناول عقار الترامادول، كما استفسر دفاع سعد الصغير، المحامي طارق جميل سعيد، عن براءة موكله من تهمة تعاطي المخدرات بعد وصول التقرير الطبي، لكن القاضي أكد لهم أن هناك تهمة أخرى ضد المطرب، وهي حيازته للمواد المخدرة، فأجاب المحامي بأن الدفاع قد قدم للمحكمة فيديوهات تؤكد براءة موكله من تهمة الحيازة، لافتًا أن المواد المضبوطة كانت هدية.

سعد الصغير

وقد وصل المطرب سعد الصغير للمحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، وقد تم إيداعه في حجز الترحيلات لحين بدء الجلسة، فيما وصلت أسرته أيضًا لمتابعة سير القضية.

وكان المطرب سعد الصغير، قد طرح في شهر يونيو الماضي أغنية حملت عنوان "بابا الشغلانة"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات محمد محمود وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

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