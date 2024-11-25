سعد الصغير في محكمة الجنايات.. تقرير الطب الشرعي يُحدد مصيره في قضية المخدرات

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين في محاكمة المطرب الشعبي سعد محمود حنفي عبد العزيز، المعروف بـ "سعد الصغير"، بتهمة تعاطي المخدرات.

من المنتظر أن تتسلم المحكمة تقرير الطب الشرعي المتعلق بحالة سعد الصغير الصحية، لتحديد ما إذا كان يتطلب علاجًا باستخدام الترامادول أم لا، تعقد الجلسة أمام الدائرة 19 شمال القاهرة برئاسة المستشار ناجي الحايس.

يستعرض الموجز، تفاصيل القضية ومحاكم سعد الصغير في التقرير التالي.



سعد الصغير

شهادات من العاملين بمطار القاهرة تكشف تفاصيل الواقعة

بدأت القضية عندما تم توقيف سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي، بعد عودته من رحلة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء التفتيش، أظهرت أجهزة الأشعة وجود سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر في حقائبه.

وبعد الفحص، ثبت أن السجائر تحتوي على زيت الحشيش المخدر، كما أثبت تقرير المعمل الكيماوي وجود جوهري الحشيش والترامادول في العينة التي تم أخذها من المتهم.

الدفاع يقدم شهادات طبية لتبرير التهمة

خلال الجلسة الماضية، قام المحامي طارق جميل سعيد، الذي يترافع عن سعد الصغير، بتقديم شهادة مختومة تثبت أن موكله يعاني من حالة صحية تستدعي تناول الترامادول بناءً على توصية طبيب مختص.

كما أشار إلى أن المتهم لا يجيد القراءة والكتابة، مما قد يكون له دور في الحادثة. وأضاف الدفاع أن سعد الصغير لم يكن على علم بأن المواد التي كانت بحوزته مدرجة ضمن قائمة المخدرات، حيث أشار إلى أن المتعهد الذي نظم حفله في أمريكا هو من قدم له السجائر الإلكترونية.

سعد الصغير

سعد الصغير يعترف بتفاصيل الحادثة

في أقواله أمام النيابة، أكد سعد الصغير أنه لم يعلم أن السجائر الإلكترونية التي حصل عليها تحتوي على مواد مخدرة، موضحًا أنها كانت بطعم النعناع والفواكه.

وقال: "المتعهد في أمريكا أعطاني السجائر وقال لي وزعها على الفرقة، وكنت ناوي أوزعها فور وصولي لمصر".

النيابة العامة تُحيل القضية إلى محكمة الجنايات

بعد استجواب العاملين بمطار القاهرة، الذين أكدوا العثور على السجائر الإلكترونية المخدرّة، أمرت النيابة العامة بإحالة سعد الصغير إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



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