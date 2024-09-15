تفاصيل.. عقوبات تنتظر سعد الصغير والتحقيقات مستمرة والتهمة حيازة وتعاطي المخدرات

تستمر النيابة العامة بشرق القاهرة في التحقيق مع المطرب الشعبي سعد الصغير بعد القبض عليه في مطار القاهرة الدولي وبحوزته 9 أجهزة "فيب" تحتوي على زيت الماريجوانا، وتم توجيه له تهمتي تعاطي وحيازة مواد مخدرة، وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام، قبل أن يقوم قاضي المعارضات بتمديد الحبس إلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ويرصد الموجز التطورات.

عينة دماء سعد الصغير.. هل تحتوي على مخدرات؟

وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيقات، قد يكون قرار قاضي المعارضات بتمديد حبس سعد الصغير مرتبطًا بتقرير الطب الشرعي. هناك مؤشرات تفيد بأن العينة التي أُخذت من دماء سعد الصغير جاءت إيجابية، مما يعني احتواء الدم على مواد مخدرة. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تستكمل النيابة باقي التحقيقات خلال فترة الحبس الاحتياطي.

سعد الصغير

النيابة العامة طلبت إجراء تحريات تكميلية حول الواقعة، بالإضافة إلى سماع أقوال الضباط القائمين بضبط سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي، ومن بينهم رجال الجمارك الذين عثروا على المواد المخدرة بحوزته. بعد انتهاء التحقيقات، ستقوم النيابة بإعداد مذكرة لإحالة المطرب إلى محاكمة جنائية بتهم تتعلق بجلب أو تعاطي أو حيازة المخدرات.

السيناريوهات والعقوبات المحتملة

سعد الصغير يواجه عدة سيناريوهات محتملة تعتمد على نتائج التحقيقات وتقرير الطب الشرعي:

السيناريو الأول..حيازة بغرض التعاطي

سعد الصغير



إذا ثبت أن سعد الصغير كان يحوز زيت الماريجوانا بهدف التعاطي فقط، قد تكون العقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. في بعض الحالات، قد يتم تحويل المتهم إلى مصحة علاجية إذا تبين أن الشخص يعاني من إدمان.

السيناريو الثاني.. حيازة بغرض الاتجار



في حال تم إثبات أن سعد الصغير كان يحوز المواد المخدرة بهدف الاتجار، ستكون العقوبة أشد بكثير، إذ قد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا تبين أن الكمية كانت كبيرة أو أنه جزء من شبكة تهريب مخدرات. كما أن الاتجار في المخدرات يرافقه فرض غرامات مالية كبيرة.

السيناريو الثالث.. تهمة الجلب من الخارج



في حال ثبوت أن المواد المخدرة التي بحوزة سعد الصغير قد تم جلبها من خارج البلاد، تكون العقوبة هي الأشد. قانونيًا، يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام في حال ثبوت عملية الجلب من الخارج، خصوصًا إذا كانت المادة المخدرة غير موجودة في الأسواق المحلية، مما يزيد من خطورة الجريمة.

سعد الصغير

القضية ما زالت مفتوحة والتوقعات تتراوح بين الحبس لسنوات أو حتى عقوبات أشد. في نهاية التحقيقات، ستصدر النيابة قرارها بإحالة سعد الصغير إلى المحكمة بناءً على التهم التي سيتم إثباتها.

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