بعد القبض عليه.. سعد الصغير يواجه أزمة جديدة.. تفاصيل

يواجه الفنان الشعبي سعد الصغير أزمة جديدة، بعد إلقاء القبض عليه واتهامه بحيازة مواد مخدرة، قبل أيام من سفره لإحياء حفل غنائي في الأردن، فكان من المقرر أن يقام الحفل الجمعة الموافق 13 سبتمبر، ولكن لا يستطيع سعد السفر حاليًا، بعد أن أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهذا ما يجعله في مأزق جديد، ماذا سيحدث لحفلته المقبلة؟.

تفاصيل القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة

وترجع بداية القصة إلى ضبط رجال مباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبدالناصر موافي مدير الإدارة العامة للمباحث بالتنسيق مع رجال مكافحة المخدرات ورجال الجمارك برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، سعد الصغير في أثناء عودته من أمريكا على متن إحدى طائرات شركة مصر للطيران، بحوزته تسع عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا.

حبس سعد الصغير

اعترافات سعد الصغير أمام النيابة

كما أفاد سعد الصغير في اعترافاته أمام جهات التحقيق، بأنه لم يكن يعلم أن تلك السجائر بها مادة مخدرة قائلا: كنت فاكرها سجاير وشيشة فيب عادي، ومعرفش إنها مخدرات وممنوعة في مصر.

وأضاف سعد الصغير، وهو يبكي: والله ما أعرف إن فيها مخدرات وممنوعة، واحد اداهملي والله وماكنت أعرف إن فيه مخدر الماريجوانا، أرجوكم صدقوني إن بريء.

سعد الصغير

وأكمل سعد الصغير في اعترافاته أمام جهات التحقيق بتفتيش أمن المطار له وإيجادهم تسع عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية، موضحا: فتشوني في المطار ولقوها معايا مكنتش أعرف أنها ممنوعة جابوني من المطار ورحلوني على هنا أنا كنت بحيي حفلة وجبتها معايا وأنا جاي.

حبس سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

وعلى الفور قررت جهات التحقيق بالنزهة حبس سعد الصغير بعد ضبطه من قبل سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، وبحوزته تسعة عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تحرير له فيش وتشبيه وترفق صحيفة سوابقه بالأوراق ويراعى التجديد له في الميعاد المقرر قانونًا.

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