قرار عاجل بعد حبس سعد الصغير.. إجراء يقلب موازين القضية

قررت النيابة العامة تحويل المطرب الشعبي سعد الصغير إلى مصلحة الطب الشرعي بمنطقة "زينهم" بمحافظة القاهرة ، وذلك لسحب عينة دم لإجراء تحليل المواد المخدرة له، الذي طلبته النيابة العامة، لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.

سعد الصغير

وقد نشر" الموجز" تفاصيل القضية ،إذ أمرت النيابة العامة بالنزهة، مساء أمس الثلاثاء، بحبس المتهم سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقد كانت مصلحة الجمارك المصرية قد كشفت سابقا تفاصيل مضبوطات المخدرات التي كانت بحوزة سعد الصغير عقب القبض عليه في مطار القاهرة الدولي.

ضبط مخدر الماريجوانا

وقالت إن مسؤولي جمارك مطار القاهرة قاموا بضبط المطرب سعد الصغير وبحوزته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا.

وتابعت أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة قادمة من أميركا استوقف محمد جمال فرج، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر الراكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، مضيفة أن الراكب أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، ونظرا لقصر مدة سفره وكثرة تردده، تم العرض على جهاز الفحص بالأشعة لتفتيش حقيبته.

وأضافت أنه لوحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة، وبتفتيشها يدويا بدقة، تم العثور على المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة.

وكانت التحريات قد كشفت أن سعد الصغير وصل إلى مطار القاهرة مساء الاثنين، قادمًا من الولايات المتحدة الأميركية ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وضُبِط وبحوزته سجائر إلكترونية محظور تداولها.

وقال المطرب إنه لم يكن يعلم أن المواد المضبوطة مدرجة ضمن جدول المخدرات، لأنها تُباع في الخارج.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة ألقت القبض على سعد الصغير، حيث كان عائدًا من الولايات المتحدة بعد إحيائه إحدى الحفلات هناك.

عقوبة تعاطي المخدرات في القانون المصري

ونصت المادة 39 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، وتتراوح تلك الغرامة بين ألف جنيه وثلاثة آلاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك.

وتزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان النوع المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما يتم تحديد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه وتحدد العقوبة بناء على ما ورد

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