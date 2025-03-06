التفاصيل الكاملة للعثور على جثـ ـة مدير بشركة محمول.. وكاميرات المراقبة تكشف السر

قامت الأجهزة الأمنية في الجيزة، اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025، على العثور على جثـ ـة مدير سابق بإحدى شركات المحمول داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد، في واقعة أثارت العديد من التساؤلات ما السبب وراء هذه الجريمة البشعة؟، لذا يكشف الموجز، خلال السطور التالية، كافة التفاصيل المثيرة والهامة حول هذه الجريمة.

تفاصيل الحادث الغامض

أمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع العثور على جثـ ـة مدير سابق بإحدى شركات المحمول الشهيرة.

العثور على جثـ ـة

كما كلفت النيابة خبراء المعمل الجنائي في السياق ذاته برفع البصمات من موقع العثور على جثـ ـة، وأخذ عينات من أي آثار بيولوجية قد تكون موجودة.

فريق البحث الجنائي

وقررت النيابة إيداع "كلب لولو" المملوك للمتوفى في إحدى دور رعاية الحيوانات، لمراقبة سلوكه والتأكد من عدم إصابته بالسعار، بعدما قام بعقر شفتي جثـ ـة صاحبه عقب وفاته.

وخلال المعاينة التصويرية لموقع العثور على جثـ ـة داخل فيلا المتوفى، تبين العثور على جثـ ـة لرجل في الخمسينات من عمره بكامل ملابسه، دون أي إصابات ظاهرية باستثناء آثار عض على شفتيه يُرجح أنها ناتجة عن عقر حيوان.

كلب لولو

سر المواد المخدرة

وأوضحت التحقيقات أن جميع منافذ الفيلا كانت سليمة، ولم يتم تسجيل أي فقدان لمقتنيات المتوفى، مما يستبعد فرضية وجود شبهة جنائية أو تعرض المكان لعملية سطو.

كما أسفرت المعاينة عن العثور على مواد مخدرة بجوار الجثـ ـة، وهو ما يتماشى مع تحريات المباحث التي أكدت أن المتوفى كان مدمنًا على تعاطي المخدرات.

شهادة الشهود الصادمة

وكشفت التحقيقات أن المتوفى كان يعيش بمفرده داخل الفيلا، حيث تتردد عليه خادمات يوميًا للتنظيف، وأثناء دخول اثنتين منهن إلى المنزل، عثرتا عليه مسجى على الأرض داخل غرفة نومه، مصابًا بجرح في شفتيه، فسارعتا بإبلاغ الشرطة.

كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحري عن ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها، فيما بدأت فرق البحث الجنائي بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، لجمع أي أدلة إضافية.

العثور على جثـ ـة مدير بشركة محمول

وأظهرت التحريات الأولية أن الكلب الخاص بالمتوفى قام بعض شفتيه بعد وفاته، حيث لم يتم العثور على دمـ ـاء في موضع العقر، مما يؤكد أن الإصابة وقعت بعد توقف الدورة الدموية.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا بالعثور على الجثة داخل المسكن، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى الموقع، حيث تم فحص الجثـ ـة، وإجراء المعاينة اللازمة قبل نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، مع الاستماع إلى أقوال أفراد من أسرته لاستكمال التحقيقات.

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