الأمن يعثر على جثـ ـة شاب في 6 أكتوبر.. والتحقيقات تكشف مفاجأة

مدينة 6 أكتوبر.. استمعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى أقوال أفراد من أسرة شاب عثر على جثـ ـته بمدينة 6 أكتوبر، حيث أفادوا بأنه كان يتعاطى المواد المخدرة ولم يشتبهوا في وجود شبهة جنائية بوفاته.

مدينة 6 أكتوبر

وخلال التالي يقدم الموجز، تفاصيل العثور على جثـ ـة شاب بمدينة 6 أكتوبر وما السبب وراء ذلك؟ وما هي الإجراءات القانونية.

وفاة شاب مجهول

حيث كشفت معاينة الجثـ ـة عن عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى تعرضه لاعتداء، فيما عثر بجواره على بقايا مواد مخدرة، مما يرجح وفاته نتيجة تعاطي جرعة زائدة.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثـ ـة شخص بمدينة 6 أكتوبر، وبالفحص تبين أنها لشاب تم تحديد هويته، وتأكد أنه فارق الحياة بسبب جرعة زائدة من المخدرات، وتم نقل الجثـ ـة إلى المستشفى، واستكمال الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق.

جرعة زائدة مخدرة

وتعود الأحداث عندما لقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثـ ـة شاب في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور، انتقلت فرق المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص الأولي عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثـ ـة، فيما رجحت التحريات وفاته نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة.

العثور على جثـ ـة شاب مجهول في 6 أكتوبر

وفي سياق منفصل، "دبحت عيالي عشان أحرق قلب طليقتي"، كلمات قاسية قالها سفاح القليوبية وهو يبرر قتله لأبناؤه، مشيرا إلى أنه ذبح تسنيم وندين وتغريد وجلال أثناء نومهم، بعدما خدرهم، حيث نحرهم وصورهم وأرسل صور الجثـ ـث لطليقته انتقاما منها، وذلك بسبب شكه في سلوكها وتابع سفاح القليوبية قاتـ ـل أبناؤه الأربعة، أنه ذبح أطفاله كي ينتقم من طليقته، والتي شك أن لها علاقات غير شرعية، فقرر الانتقام منها بسبب حبها لأطفالها وتعلقها بهم، فقتـ ـلهم انتقاما منها، للمزيد من التفاصيل من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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