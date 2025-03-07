الأمن العام يضبط ورشًا لتصنيع الأسلحة والاتجار بالمخدرات في البحيرة والأقصر

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المختلفة، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريتي أمن البحيرة والأقصر من ضبط ورش سرية لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، إلى جانب ضبط كميات من المواد المخدرة، وذلك ضمن حملات مكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة.

ويكشف الموجز تفاصيل الواقعة في السطور التالية

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة في البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، يقيمان في دائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، لقيامهما بإدارة ورشة متخصصة في تصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، واستغل المتهمان مسكن أحدهما كموقع سري لمزاولة نشاطهما الإجرامي، حيث تم العثور بحوزتهما على:

10 قطع أسلحة نارية فرد خرطوش

عدد من الطلقات المختلفة

أجزاء أسلحة وأدوات تصنيع

مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما غير القانوني



ضبط ورشة سلاح ومخدرات في الأقصر

وفي محافظة الأقصر، تمكنت قوات الأمن من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بعد تورطهما في تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بالمخدرات. واتخذ المتهمان من مسكن أحدهما مقرًا لإدارة ورشتهما، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهما على:

8 قطع سلاح ناري متنوعة (بندقية خرطوش، 6 فرد محلي، طبنجة صوت)

عدد من الطلقات

أجزاء أسلحة وأدوات تصنيع

2.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش



إجراءات قانونية مشددة لمكافحة الجريمة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع إحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المستمرة لأجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وملاحقة العناصر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

مكافحة تصنيع السلاح والاتجار بالمخدرات

تحرص وزارة الداخلية على تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين، وملاحقة تجار الأسلحة والمخدرات، والتصدي لأي محاولات لنشر الفوضى والإجرام في المجتمع، وتشدد الأجهزة الأمنية على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

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