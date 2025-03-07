جثة بدون شفايف.. ماذا حدث لمدير شركة المحمول بالشيخ زايد؟، تفاصيل جديدة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد في واقعة العثور على مدير بشركة محمول سابق عثر عليه جثة هامدة داخل فيلته بالشيخ زايد.

جثة بدون شفايف.. ماذا حدث لمدير شركة المحمول بالشيخ زايد؟، ويستعرض الموجز في التقرير التالي ما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة في واقعة العثور على جثته ملقاه على الأرض.

جثة بدون شفايف.. ماذا حدث لمدير شركة المحمول بالشيخ زايد؟، تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من سيدتين أوضحا فيه أكتشافهما وفاة رجل خمسيني داخل فليته بالشيخ زايد، وأوضحا أنهما فوجأ به ملقى على الأرض فاقد النطق والحركة، وبدون شفاه.

وزارة الداخلية

النيابة تحقق في واقعة وفاة مدير شركة محمول سابق

وبالانتقال رجال الباحث إلى مكان الواقعة تبين صحة البلاغ، وبسؤال السيدتين عن سبب وجودهما في الفيلا، أكدا بأنهما يعملان كخادمات في التنظيف وأنهما حضرا لتنظيف الفيلا وأن ذلك أمر اعتيادي عندهما.

وتابعا: وأنهما فور دخولهما اكتشفا أن صاحب الفيلا قد فارق الحياة، كما أن وجهه لم يكن طبيعيًا أبدًا بعدما وجدوه بدون شفاه وكأن شيئًا أو أحد عقر وجهه.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة ومناظرة الجثة، وتبين من المعاينة وجود آثار مواد مخدرة في منزل المتوفى، مما رجح أنه تعاطي كمية كبيرة من المخدر الأمر الذي قد يلوح بأنه سبب الوفاة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أنه من الممكن أن سبب فقدان المتوفى لشفتيه هو العثور على كلب "لولو"، داخل الفيلا، وأنه بعد وفاة صاحبه عقر شفتيه بعدما أصابه الجوع.

وأشارت التحقيقات إلى أنه من المرجح كذلك أن الكلب عقر شفاه صاحب الفيلا بعد الوفاة وليس قبلها وذلك لكون المتوفى لم ينزف دماء أي أنها كانت تجمدت في عروقه.

قرارات النياية في واقعة وفاة مدير سابق بشركة محمول

وبناء عليه أمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد بإرسال عينة من المواد المخدرة التي عثر عليها بجوار جثة مدير سابق بشركة محمول الى المعامل الكيماوية لفحصها وبيان نوعهما وما اذا كانت كوكايين أم هيروين.



ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة بتفريغ الكاميرات للتأكد من خلو الواقعة من أي شبهة جنائية.

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