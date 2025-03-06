براءة نجل الداعية محمد حسان في قضية حيازة سلاح

قضت محكمة الجنايات، اليوم الخميس، ببراءة خالد محمد حسان، نجل الداعية الإسلامي محمد حسان، وآخرين، في القضية المتعلقة بحيازة سلاح ناري، ليكون الحكم الثاني الذي يحصل عليه بعد براءته في قضية المخدرات، ويرصد الموجز تفاصيل القضية.

إخلاء سبيل بعد البراءة

كانت الجهات المختصة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل خالد حسان، نجل الداعية محمد حسان وذلك عقب صدور حكم نهائي ببراءته من تهم تعاطي وحيازة المخدرات، حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، حكمها ببراءته من تهمة الاتجار وتعاطي المخدرات.

أسباب البراءة ودفاع المتهم

استندت المحكمة في حكمها إلى عدة نقاط قانونية، أبرزها:

بطلان إجراءات الضبط والتفتيش، لنجل محمد حسان حيث دفع الدفاع بعدم قانونية عملية القبض.

تناقض الأدلة، حيث ظهر تعارض بين أقوال مأمور الضبط القضائي والتقرير الفني.

وجود شبهة الكيدية، إذ قدم الدفاع أدلة جديدة دعمت موقف المتهم وأثبتت عدم صحة الادعاءات ضده.



مقطع فيديو حاسم في القضية

قدم محامي المتهم مقطع فيديو يوثق لحظة القبض علي نجل محمد حسان ، والذي أظهر عدم وجود كمين شرطي كما ورد في التحقيقات، وهو ما ساهم بشكل كبير في إثبات عدم صحة الرواية المقدمة من جهات الضبط.

تناقض في أقوال مأمور الضبط

أشار الدفاع إلى وجود تناقض واضح في أقوال مأمور الضبط، حيث ذكر في محضر الضبط العثور على المخدرات داخل ملابس المتهم، نجل محمد حسان بينما شهد في التحقيقات بوجود المخدرات والسلاح الأبيض داخل السيارة، مما أضعف موقف الاتهام وساهم في حصول المتهم على البراءة.

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