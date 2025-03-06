محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة مقابل تسهيل مزايدة مستشفى المعلمين

أعلنت محكمة جنايات القاهرة عن تحديد جلسة 22 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتهمة تقاضي رشوة تمثلت في شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين بالجيزة، وتأتي هذه الاتهامات على خلفية تلقيه الرشوة من رجل أعمال يمتلك شركة لإدارة المستشفيات، مقابل تسهيل إرساء مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تحقيقات النيابة وإحالة المتهمين للمحاكمة

باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق في البلاغ المقدم من عدد من المدرسين ضد نقيب المعلمين، حيث استمعت لأقوال الشهود والمتهمين، وبعد اكتمال التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتُنظر القضية برقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

موقف نقابة المعلمين من الاتهامات

أصدرت النقابة العامة للمهن التعليمية بيانًا أكدت فيه أن إجراءات ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين تمت وفق القوانين واللوائح المعتمدة، نافيةً صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في المزايدة، وأوضحت أن البلاغات المقدمة حول هذا الملف قد تم حفظها مرتين من قبل نيابة القاهرة الكلية، نظرًا لعدم وجود أدلة كافية تدعم هذه الادعاءات.

نتائج التحقيقات وتقارير الخبراء

كشفت تحقيقات النيابة أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل قد أصدرت تقريرًا في القضية رقم 4704 لسنة 2018، يؤكد أن عملية المزايدة تمت وفق إجراءات قانونية سليمة، كما أظهر تقرير لجنة الفحص الصادر في 6 يوليو 2020، أنه لا توجد شبهة تربح مالي، مما يدحض ادعاءات مقدم البلاغ، وأشارت التقارير إلى أن المزايدة تم الإعلان عنها في إحدى الصحف القومية، حيث تقدمت خمس شركات، تأهلت منها ثلاث، وتم اختيار العرض الأعلى قيمة لتحقيق أكبر عائد للنقابة.

اقرأ أيضا : سقوط خمسيني من شرفة المطرية يتسبب في وفاته.. تفاصيل الحادث

مشـ.ـاجرة بين حانوتي وطالب تنتهي بإصابة شاب في المنيرة الغربية بسبب هجـ.ـوم كلب بيتبول





